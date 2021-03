Con l’approdo su Amazon Prime Video, Maria De Filippi propone una nuova ennesima versione di Amici, format di successo che a breve conterà più spin-off che edizioni. Così, dopo – in ordine sparso – Amici Celebrities, Amici Big, Mai dire Amici, Amici Libri e Amici Speciali, arriva Amici Specials, che proietta il talent show nella tv del futuro (o del presente?), quella in streaming on demand. Un salto nel tempo dal sapore di passato, considerando che Amici Specials sembra recuperare il mood di Amici, inteso come il talk show generazionale andato in onda su Canale 5 e Italia 1 negli anni ’90 con la conduzione proprio della De Filippi (e di Lella Costa, per una edizione).

Un mood, caratterizzato da atmosfera intima e linguaggio confidenziale, che emerge soprattutto nel primo episodio – disponibile su Amazon da martedì 2 marzo – nel quale il dialogo tra la padrona di casa e gli allievi regala diversi momenti di autenticità e offre una bella fotografia della nuova generazione, tra lacrime, insicurezze, coming out, rivelazioni toccanti e un bellissimo epilogo corale.

La straziante esibizione di Tancredi con il resto della classe che balla e canta è una scena da film che commuove a maggior ragione dopo un anno di pandemia che sta mettendo a dura prova la tenuta psicologica anche dei più giovani.

L’approdo sulla piattaforma video di Amazon consente ad Amici di veder esaltata la sua naturale connessione con un pubblico giovane, anche senza la spintina social di veri o presunti influencer. Bastano (si fa per dire) Maria De Filippi in veste di psicologa-narratrice-mamma, una pulizia nella fase di post produzione, che esclude orpelli e fronzoli, e una semplicità disarmante nel linguaggio.