Amici, slitta la prima puntata del talent: i dettagli

L’atteso ritorno di Amici si farà attendere ancora un po’. La nuova edizione del talent show di Maria De Filippi, inizialmente prevista per domenica 21 settembre, slitta di una settimana.

L’esordio dovrebbe arrivare il 28 settembre, dopo la registrazione fissata per il 25. Un peccato, perché il countdown era già partito. I fan di Amici avevano cerchiato in rosso la data del 21 settembre, pronti a rivedere Maria De Filippi al timone del talent più longevo d’Italia. Ma la programmazione di Publitalia ha riservato questa sorpresa poco gradita.

Il cambio di palinsesto

Secondo le indiscrezioni della pagina Amici News su X, il fatto che la registrazione della prima puntata sia slittata dal 18 al 25 settembre ha portato al conseguente posticipo della sua messa in onda. Nonostante questo, l’orario resterà sempre il medesimo, le 14 su Canale 5.

Il cuore del programma resta la formazione della nuova classe, momento che appassiona il pubblico da oltre 25 anni. I professori (sei in tutto divisi tra canto e ballo) saranno chiamati a selezionare i talenti più promettenti tra migliaia di ragazzi che hanno partecipato ai casting questa estate.

Tra i nomi che circolano con insistenza ce ne sarebbero due già noti al grande pubblico, Alessio e Dandy, costretti a lasciare il programma lo scorso anno a causa di infortuni. Entrambi, però potrebbero ora godersi la loro seconda possibilità di sfondare nel mondo dello spettacolo.

Il pubblico a casa potrà però assistere alla composizione della classe solo nella puntata d’esordio del 28 settembre, quando gli allievi indosseranno per la prima volta la maglia da titolare.

Come da tradizione, a inaugurare il nuovo anno scolastico di Amici sarà il vincitore della scorsa edizione, Daniele, il giovane ballerino che ha conquistato il pubblico nella finale di maggio imponendosi al televoto su TrigNO, vincitore nella categoria canto.

Il suo ritorno in studio avrà insomma un valore simbolico, un passaggio di testimone tra chi ha già dimostrato di poter arrivare fino in fondo alla competizione e chi, invece, si appresta a iniziare il percorso all’interno della scuola.

Perché il rinvio?

Sul motivo preciso del cambio di programmazione non ci sono state comunicazioni ufficiali. È probabile che si tratti di esigenze legate al palinsesto di Canale 5 e alla necessità di allineare la messa in onda con la registrazione.

Un modo, insomma, per garantire la massima continuità e rispettare la tradizione che vuole Amici puntuale come un orologio svizzero, ogni domenica pomeriggio, con episodi che seguono a stretto giro la registrazione in studio.

L’assenza del programma nel palinsesto del 21 settembre ha però generato un’ondata di delusione tra i fan, che sui social hanno commentato con amarezza la notizia. “Aspettiamo da mesi e adesso dobbiamo resistere ancora una settimana“, ha scritto qualcuno.