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Amici, si preannunciano due grandi ritorni: chi rivedremo

Il prossimo 21 settembre va in onda la prima puntata di Amici 25. Ci sarebbero in serbo per i fan due clamorosi ritorni.

di Stefania Meneghella
Amici, si preannunciano due grandi ritorni: chi rivedremo
5 Settembre 2025 08:00

Sta crescendo sempre di più la curiosità sulla nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, che torna sempre su Canale 5 e che vede come protagonisti nuovi giovani allievi. Un punto di riferimento per la tv italiana che, nel corso degli anni, ha regalato opportunità ad artisti emergenti che sono diventati dei veri colossi del mondo dello spettacolo. Si pensi ad esempio a Stefano De Martino, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Annalisa e molti altri. Tutti giovani sognatori che hanno visto i propri desideri artistici trasformarsi in realtà. In queste nuove puntate potrebbero esserci due ritorni: i ballerini Alessio Di Ponzio e Dandy Cipriani, a cui è stato promesso che avrebbero potuto rientrare nella Scuola a settembre.

Clamorosi ritorni nella scuola di Amici

Continuano le indiscrezioni su Amici 25, nonostante il programma non sia ancora iniziato. Al momento si parla di un probabile cambiamento nella fase pomeridiana del talent, con il ritorno delle squadre. Si vocifera inoltre su un possibile ritorno di Giuliano Peparini, anche se ancora non c’è stata alcuna conferma a riguardo. Le uniche certezze restano Maria De Filippi al timone e il cast dei docenti formato da Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli, Emanuel Lo e Veronica Peparini. La data di inizio della nuova edizione di Amici è invece fissata per il 21 settembre.

amici grandi ritorni
Grandi ritorni ad Amici (foto ig @amiciufficiale) tvblog.it

A rilasciare qualche dichiarazione in più è stato inoltre Garrison Rochelle, ex professore e in più occasioni giudice esterno di Amici. “Se Maria mi avesse chiamato dicendomi che aveva bisogno di me, avrei accettato subito” – ha detto lui – “Ma lei non ha bisogno di me, anzi appoggia tutto quello che faccio e, anche se non lo dice apertamente, so che è molto orgogliosa di me”. E ancora: “Non avrebbe mai immaginato che avrei cambiato così tanto la mia immagine e che mi sarei dedicato ad altro. Mi ha chiamato per fare il giudice nelle sfide, ma non credo che mi richiamerebbe per tornare a fare il docente. Sa che sono felice del percorso che sto portando avanti”.

La scelta di Maria De Filippi

In questi ultimi giorni si stava dando per certo il debutto di Amici domenica 28 settembre, ma pare che Maria abbia fatto una scelta completamente diversa. La nuova edizione del talent dovrebbe infatti partire in anticipo e sarebbe stata fissata per 21 settembre. Ancora non si sa chi possano essere i nuovi concorrenti del programma, ma restano vive le speranze del ritorno di Dandy Cipriano e Alessio Di Ponzio, che hanno lo scorso anno lasciato il programma per via di un infortunio. Le voci dicono inoltre che potrebbe esserci un cambiamento nel meccanismo del pomeridiano, con un ritorno alle squadre.

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