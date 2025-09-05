Amici, si preannunciano due grandi ritorni: chi rivedremo

Sta crescendo sempre di più la curiosità sulla nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, che torna sempre su Canale 5 e che vede come protagonisti nuovi giovani allievi. Un punto di riferimento per la tv italiana che, nel corso degli anni, ha regalato opportunità ad artisti emergenti che sono diventati dei veri colossi del mondo dello spettacolo. Si pensi ad esempio a Stefano De Martino, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Annalisa e molti altri. Tutti giovani sognatori che hanno visto i propri desideri artistici trasformarsi in realtà. In queste nuove puntate potrebbero esserci due ritorni: i ballerini Alessio Di Ponzio e Dandy Cipriani, a cui è stato promesso che avrebbero potuto rientrare nella Scuola a settembre.

Clamorosi ritorni nella scuola di Amici

Continuano le indiscrezioni su Amici 25, nonostante il programma non sia ancora iniziato. Al momento si parla di un probabile cambiamento nella fase pomeridiana del talent, con il ritorno delle squadre. Si vocifera inoltre su un possibile ritorno di Giuliano Peparini, anche se ancora non c’è stata alcuna conferma a riguardo. Le uniche certezze restano Maria De Filippi al timone e il cast dei docenti formato da Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli, Emanuel Lo e Veronica Peparini. La data di inizio della nuova edizione di Amici è invece fissata per il 21 settembre.