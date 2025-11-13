Amici, scontro tra Celentano e Emanuel Lo: volano parole al vetriolo

Dopo diverse edizioni e anni di messa in onda Amici 25 continua a monopolizzare l’attenzione del pubblico. Del resto la scuola di Maria De Filippi ha dato spazio a diversi giovani talenti, oggi voci accreditate della musica italiana. Anche i ballerini hanno avuto l’opportunità di affermarsi e di crescere in compagnie estere e non solo. Ma a decretare il successo di Amici non sono solo i giovani allievi, che nel giro di poche settimane entrano nel cuore dei telespettatori, ma anche i coach che alimentano lo spettacolo con i loro continui confronti.

I prof di canto come quelli di ballo hanno diversi punti di vista e sono determinati a difendere le loro opinioni. E se Rudy Zerbi e Anna Pettinelli sono spesso protagonisti di vivaci divergenze durate la puntata della domenica, Emanuel Lo e Alessandra Celentano non sono da meno anche quando si tratta di assegnare i compiti ai giovani allievi. Nei giorni scorsi i due coach di ballo hanno avuto uno scontro vivace, sono volate parole al vetriolo e solo perché i due hanno una visione decisamente diversa della danza.

La Celentano tutta tecnica e rigore, e Emanuel Lo movimento, evoluzione e anche contaminazione di un nuovo modo di ballare. Tutto è nato dopo che la coach di danza classica ha assegnato un compito, decisamente impegnativo, ad Alessio allievo dell’insegnante di hip hop. Le parole della Celentano al giovane non sono state certe di elogio: “Sotto felpa e pantaloni larghi non c’è il fisico da ballerino. Ti consegno un compito di tecnica”. Lo non ha potuto evitare di rispondere alla collega, sottolineando la sua visione antiquata della danza.

Emanuel Lo, la critica alla Celentano: “Guardi sempre le solite cose…”

“Ricordiamo che Alessio entra nella scuola con la categoria hip hop. Le boccacce fanno parte di quel mondo. Parli di questo stile come se lì non ci fosse tecnica e attenzione. Guardi sempre le solite tre cose, piedi e salti. La danza si è evoluta: è armonia e contaminazione”, così ha esordito il coach di hip pop che ci tiene a difendere il suo allievo, ma soprattutto il genere che insegna. Alessio promette di impegnarsi, ma la Celentano non lo trova convincente, poi interviene ancora Lo e la maestra lo invita a stare in silenzio.

“Sta zitto!”, afferma decisa la coach di danza classica. Il video dello scontro è diventato subito virale e ha ricevuto tantissimi commenti. Tanti gli utenti che si sono schierati dalla parte della Celentano e altrettanti quelli che sostegno la tesi di Lo e condannano l’eccessiva severità della maestra, che tuttavia non si è fatta intimorire e ha ribadito la sua posizione.

Alessandra Celentano: “Non ti impegni abbastanza”

La maestra di danza classica ha continuato a incalzare il giovane allievo nonostante i buoni propositi del ragazzo: “Non lavora così profondamente Lui, pur avendo qualità, ginocchia, piedi, gambe, se le sfruttasse… Da un ragazzo che è al secondo anno di Amici, sinceramente, mi devo aspettare molto di più. Per me è un disastro questa prova. A meno che tu non faccia solo movimenti, movimenti, movimenti.”

Immediata la risposta di Lo che ha ancora una volta messo in evidenza alcune modalità di valutazione della collega: “Ma ci sono ballerini che pesano 180 chili e sono bellissimi e bravissimi da vedere.” A porre fine alla discussione ci ha pensato Alessio che ha ribadito il suo impegno e amore per la danza: “Io non ho mai smesso di studiare tutto”.