Amici: quando inizia l’edizione 2024 – 2025?

Mancano poche settimane all’inizio della nuova attesissima stagione di ‘Amici‘, il talent show di Maria De Filippi in onda, la domenica pomeriggio, e dal lunedì al venerdì dopo ‘Uomini e Donne’ con il daytime. In questi giorni, sulla rete ammiraglia Mediaset, stanno andando in onda i promo ufficiali. Manca ancora una data ufficiale comunicata dall’azienda di Cologno Monzese.

Il sempre informato Amici News, nelle scorse ore, però, ha comunicato che la scuola di talenti aprirà nuovamente i battenti il prossimo 15 settembre con la formazione della classe. Tra i nomi circolati, qualche settimane fa, spicca quello di un ‘figlio d’arte, ovvero D’Art, figlio di Raf.

Ed ancora Kia e Nahaze, entrate, lo scorso anno a ridosso del serale, torneranno da titolari nella stagione 2024 – 2025 dopo l’offerta della commissione di canto di concedergli una seconda possibilità?

Le porte per la nuova edizione di #Amici24 stanno per aprirsi: da domenica 15 Settembre su Canale 5 📺⭐️ pic.twitter.com/zA7AW9fqOI — AMICI NEWS (@amicii_news) August 19, 2024

Raimondo Todaro via da Amici?

Dopo appena due stagioni, il maestro di latino – americano sarebbe pronto a lasciare il programma di Canale 5. Si legge su Dagospia nell’articolo a firma di Giuseppe Candela: “Aria di novità per Amici. Il talent show ideato da Maria De Filippi tornerà in onda da metà settembre su Canale 5 con nuovi allievi e un cast confermato quasi in toto. Raimondo Todaro non sarà più nel gruppo docenti, il ballerino e coreografo ha occupato la poltrona di professore di ballo dal 2021 al 2024. Chi prenderà il suo posto?”

Di sicuro, ci saranno Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini nella categoria canto e Alessandra Celentano nella sezione ballo. Il web, recentemente, invece, ha ipotizzato un avvicendamento tra Anna Pettinelli e la rientry Giusy Ferreri.

Intervistato dal settimanale ‘Mio’, Stefano Oradei, storico insegnante di ‘Ballando con le stelle’, non escluderebbe un futuro ad ‘Amici’: “Se farei Amici? Non ho mai avuto contatti diretti ma sul piano artistico senz’altro sarebbe un progetto davvero interessante. È un programma importante che mi permetterebbe di fare l’insegnante di danza e in fondo questo è ciò che faccio nella mia vita”

Tra i papabili sostituti di Todaro, nelle ultime ore, si è fatto anche il nome di Adriano Bettinelli concorrente nel 2009.