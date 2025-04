Amici, quando andrà in onda la finalissima: la data finale

Si avvicina il finale di Amici 24. A partire dalle 21:30 di sabato 22 marzo ha preso il via il serale del talent condotto da Maria De Filippi. Dopo la fine di C’è posta per te la conduttrice non si smentisce e continua a essere la signora degli ascolti del prime time televisivo. La presentatrice milanese accompagnerà il pubblico nelle settimane che precedono la finalissima dello show da lei ideato e guidato.

Come da consolidata tradizione, gli allievi di Amici si sfidano in squadre. L’obiettivo, quello di sempre: conquistare la giuria e arrivare alla finale del programma. Come ogni sfida che si rispetti, nel corso delle puntate si susseguono eliminazioni singole e doppie, lungo un percorso sempre più fitto di ostacoli e impegni per i concorrenti rimasti in gara.

Lo spettacolo delle sfide va in scena sotto lo sguardo vigile della giuria, pronta a valutare le performance dei giovani talenti di Amici 2025. I giudici di questa edizione sono Cristiano Malgioglio, Amadeus ed Elena D’Amario. Sfide spettacolari, ospiti, sorprese (e anche qualche litigio) aggiungono la giusta dose di frizzante al talent show più longevo della televisione italiana. Ecco la data della finalissima.

Amici 24, la data della finalissima

È attesissima la finale del serale di Amici 24. La messa in onda della puntata conclusiva della stagione 2024/2025 è in programma per domenica 18 maggio su Canale 5. Appuntamento a partire dalle 21:30 circa. Inizialmente la data della finale era stata fissata a sabato 17 maggio 2025. Il cambiamento di data però si è reso necessario per evitare una sfida diretta dall’esito non scontato.

Sabato 17 maggio infatti andrà in onda anche la finalissima dell’Eurovision Song Contest. Ragioni di opportunità hanno spinto così Mediaset a spostare al giorno successivo la puntata finale di Amici, onde evitare uno scontro diretto con il contest che avrà luogo in Svizzera, presso la St. Jakobshalle a Basilea. Il gran finale di Amici 24 è slittato così a domenica 18 maggio.

La finalissima del talent giunto alla ventiquattresima edizione non sarà l’unica conclusione prevista a maggio per le trasmissioni di Maria De Filippi. Anche il dating show dei sentimenti Uomini e donne si fermerà. L’ultimo appuntamento di questa fortunata stagione – circa due milioni e mezzo di spettatori giornalieri con picchi del 25% – andrà in onda il prossimo venerdì 30 maggio.

Cambi di programmazione di Mediaset: le novità di maggio

I cambi del palinsesto di Mediaset non prevedono soltanto conclusioni, ma anche novità. Novità che in questo caso coincidono con un gradito ritorno: quello di Gerry Scotti con la tredicesima edizione di Caduta Libera. Dopo quasi due anni di stop il quiz delle botole torna a presidiare la fascia del preserale, dove andrà a prendere il posto lasciato libero da Avanti un altro.

A partire dal 12 maggio Caduta Libera andrà in onda con un nuovo ciclo di puntate da lunedì a domenica alle 18:45 circa. Fino a giugno lo show tratto dal format israeliano La’uf al HaMillion incrocerà le lame con L’Eredità di Marco Liorni, leader assoluto di ascolti in quella fascia oraria (oltre 4,2 milioni di spettatori di media e uno share tra il 26 e il 28%).

A partire da giugno invece il programma delle botole dovrà sfidare Reazione a catena, con Pino Insegno confermato ancora una volta alla conduzione del game show in onda su Rai 1.