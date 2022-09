Fra gli addetti ai lavori e suoi social si ironizza talvolta su un certo pubblico di Rai1 che sembra quasi addormentarsi sulla poltrona di fronte a titoli all’ennesimo passaggio in televisione. Basti pensare alle infinite repliche de Il Commissario Montalbano (non è un esempio a caso, considerando i dati Auditel di ieri) o di Don Matteo, capaci di garantire dati di ascolto molto alti in praticamente tutte le collocazioni di palinsesto e a prescindere dalla concorrenza delle altre reti. Sempre facendo riferimento alla giornata di ieri, si può segnalare un’altra curiosità. Come vi abbiamo prontamente raccontato, Canale 5 ha trasmesso per errore la replica della puntata di lunedì 26 settembre di Amici di Maria De Filippi. Ebbene, gli ascolti sembra non ne abbiano risentito: la replica ‘sbagliata’ ha fatto registrare praticamente lo stesso dato della prima visione.

Nel dettaglio, il daily di Amici andato in onda correttamente lunedì è stato visto da 1.792.000 telespettatori, per il 19.34% di share, mentre la erronea replica proposta ieri pomeriggio sempre su Canale 5 ha interessato 1.670.000 per il 20,64% share. Pur consapevoli della straordinarietà della giornata (e platea) televisiva di lunedì, il cui palinsesto è stato condizionato dalle elezioni politiche del giorno prima (e in parte, fronte Rai, da uno sciopero dei lavoratori di Roma), il confronto è emblematico. E dimostra, tra le tante cose, che per chi fa la tv la fidelizzazione del pubblico è quasi sempre più importante del contenuto in sé.

E chissà se un giorno, quando la televisione si ritroverà a tagliare ancor di più il budget delle singole produzioni, non ricorra a palinsesti composti interamente da repliche. Alla fine il risparmio è assicurato e con esso anche la tenuta degli ascolti.

P.s. La puntata di Amici che sarebbe dovuta andare in onda ieri sarà recuperata oggi, come sempre dopo Uomini e donne su Canale 5.