I più attenti se ne saranno accorti guardando il daily di Amici 22, oggi mercoledì 28 settembre Canale 5 infatti ha ritrasmesso per errore la puntata quotidiana del talent show di Maria de Filippi già andata in onda lunedì 26 settembre 2022. Chi segue le vicende degli allievi ha sicuramente fatto due più due, dunque un passo indietro nella narrazione della settimana che porterà al terzo speciale pomeridiano di domenica prossima, 1° ottobre.

Un ripasso involontario dove si sono (ri)visti gli esami degli ultimi classificati nello speciale di domenica la (ri)assegnazione della maglia ai cantanti Andrea e Wax da parte di Arisa e le critiche di Rudy Zerbi che non vede bene il percorso del ragazzo all’interno della scuola. Anche la ballerina Rita ha potuto riavere la maglia da titolare nonostante qualche stoccata da Emanuel Lo.

Wax è stato ancora protagonista per la reazione del post-puntata, fortemente contrario al pensiero di Rudy Zerbi. Anche Rita è rimasta abbastanza delusa dalle parole dell’insegnante e ballerino.

In conclusione la vicenda del ballerino Ramon, seguito dalla Maestra Alessandra Celentano. Nella puntata di domenica infatti l’insegnante ha lamentato il look troppo ‘trasandato’ del ragazzo davanti alle telecamere. Lui si è presentato in sala prove con la Celentano in pigiama di seta e con una lettera da leggerle, accompagnata da un regalo di Ramon.

Questo altro non è che il riassunto di una replica, fra l’altro disponibile su Witty.tv (se qualcuno volesse farsi un terzo, quarto, quinto rewatch). Su Twitter i commenti nei confronti dell’emissione di Canale 5 sono stati particolarmente impietosi : “Livello di esaurimento: La Mediaset che manda in onda due volte lo stesso daytime“, molti altri sono persino più duri (esageratamente).

Dal canto suo Mediaset si è scusata tramite un tweet pubblicato dall’ufficio stampa Qui Mediaset: “Per un errore tecnico oggi è andata in onda la puntata di Amici già trasmessa lunedì scorso. Canale 5 si scusa con i suoi telespettatori“. La puntata nuova dovrebbe andare in onda su La5 alle ore 19:15.