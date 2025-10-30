L’allieva ha scelto di abbandonare il talent di Maria De Filippi dopo un momento di crisi personale. Le sue parole hanno commosso compagni e pubblico.

Amici, perché Penelope ha lasciato la scuola: i motivi dell’addio

Un colpo di scena inaspettato ha messo in subbuglio la scuola di Amici 25. Penelope Massa, una delle allieve più promettenti di questa edizione, ha deciso di lasciare il programma. La notizia è arrivata durante il daytime andato in onda martedì 28 ottobre, quando la giovane cantante ha comunicato la sua scelta ai compagni, spiegando di non riuscire più a trovare la forza per continuare. Una decisione sofferta, che ha lasciato l’aula di canto e il pubblico senza parole.

Fin dai primi giorni, Penelope aveva mostrato grande sensibilità e un temperamento intenso, qualità che spesso le avevano permesso di distinguersi ma anche di entrare in conflitto con se stessa. Il percorso nella scuola di Amici è noto per essere impegnativo non solo dal punto di vista artistico, ma anche emotivo: il distacco dalla vita quotidiana, la convivenza forzata e la pressione costante delle esibizioni mettono alla prova anche i più determinati. Per Penelope, tutto questo è diventato un peso difficile da sostenere.

Nelle immagini andate in onda, la giovane appare visibilmente provata. Dopo una discussione con il compagno Michele, si è isolata dal gruppo e, tra le lacrime, ha confidato alla produzione di non stare bene. Da lì, la decisione definitiva: lasciare la scuola e interrompere il suo percorso. “Non è per una lite o un episodio preciso — ha spiegato — ma per un malessere che sento da tempo. Fatico a stare in certi contesti, non mi trovo, non riesco a essere me stessa.”

La confessione di Penelope: “Non trovo me stessa”

Quando è tornata in casetta per salutare i compagni, Penelope ha parlato con sincerità disarmante. Ha spiegato di sentirsi fuori posto e di avere da sempre difficoltà ad adattarsi ai contesti chiusi o troppo affollati. “Ho bisogno di ritrovare me stessa — ha detto — non sto bene in nessun posto, mi sento a disagio ovunque. Non posso andare avanti così, rischierei solo di peggiorare.”

Le sue parole hanno toccato nel profondo gli altri allievi, che l’hanno ascoltata in silenzio, consapevoli della forza necessaria per prendere una decisione tanto difficile. “Mi dispiace lasciare un ricordo sbagliato, ma devo ascoltarmi. Non voglio farmi ancora più male” ha aggiunto, salutando tutti con un sorriso e un abbraccio collettivo.

Sui social, i fan del programma hanno subito espresso affetto e solidarietà alla giovane artista, elogiandone la sincerità e il coraggio di fermarsi. La storia di Penelope non è molto diversa da quella di altri artisti che, proprio grazie ad Amici, hanno conquistato successo e visibilità, salvo poi scegliere di fermarsi perché “soffocati” dalla pressione mediatica e professionale. Forse sarebbe opportuno interrogarsi sull’impostazione dei talent e, più in generale, sul sistema della musica contemporanea: spesso si pretende troppo da giovani che, spinti dal desiderio di realizzare un sogno, finiscono intrappolati in un meccanismo che, in alcuni casi, può trasformarsi in un vero incubo.

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