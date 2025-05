Il talent Amici non va di nuovo in onda. L’annuncio è stato dato dai canali ufficiali della produzione Mediaset.

Amici, perché non va in onda oggi

Amici di Maria De Filippi si ferma ancora. Il 1 maggio c’è infatti stata un’altra mancata messa in onda, e oggi – mercoledì 7 maggio 2025 – non è stato inserito nella programmazione dal palinsesto Mediaset. Il motivo è legato a un evento che catturerà l’attenzione di tutta Italia ma anche del mondo: oggi inizia infatti il Giubileo, finalizzato alla nomina del nuovo Pontefice dopo la morte di Papa Francesco.

Perché Amici non va in onda

La rete Mediaset ha annunciato che il consueto appuntamento pomeridiano di Amici su Canale 5 non verrà trasmesso. Sui canali social del programma, è infatti stato comunicato, nella giornata di ieri 6 maggio: “Torniamo giovedì 8 maggio, alle ore 16.10“. Nel post non c’è in realtà scritto il motivo che ha portato il palinsesto Mediaset a cambiare programmazione, ma è certo che Piersilvio Berlusconi ha sospeso la messa in onda del programma per dare spazio a quello che sta accadendo in queste ore in Italia. Proprio oggi inizia infatti il Conclave, dopo il quale sarà eletto il successore di Papa Francesco. Alle 16.30, i 133 Cardinali entreranno infatti nella Cappella Sistina, e tutto il mondo resterà in attesa della fumata bianca che andrà ad annunciare il nuovo Pontefice.

Mediaset trasmetterà quindi un programma di approfondimento in diretta, con la presenza di ospiti e con il racconto dei primi retroscena. Al momento ancora non si sa quale sarà la line-up dei giornalisti in onda che coprirà la cronaca live dalla Città del Vaticano, e non si è nemmeno a conoscenza di quanto durerà la trasmissione. Pare però che non debba superare le ore 17, orario in cui viene trasmesso Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino.

Tutta la nuova programmazione Mediaset

Uomini e Donne – di Maria De Filippi – andrà invece regolarmente in onda dalle ore 14.15 alle 16.. Al momento tutta la programmazione Mediaset è però considerabile “a rischio“, dato che si attende nei prossimi giorni la fumata bianca che annuncerà l’elezione del nuovo Papa. Tutti i palinsesti trasmetteranno infatti dei programmi speciali al fine di presentare al pubblico il successore di Papa Francesco. Domani 8 maggio tornerà invece in onda Amici, che racconterà il pomeridiano vissuto dagli allievi rimasti nel talent. Il 17 maggio ci sarà la finalissima, in onda su Canale 5 e che decreterà il tanto atteso vincitore di questa edizione.