Amici, perché la Pettinelli ha sospeso la maglia a Flavia. La reazione dell’allieva e il “richiamo” della De Filippi

Momenti di tensioni durante l’ultima puntata di Amici dove Anna Pettinelli ha dato vita ad un vivace confronto con Flavia, una delle sue allieve. La speaker radiofonica non ha potuto evitare di rivelare alla giovane di avere dei dubbi su di lei, e le ha fatto notare alcune sue criticità nell’esibizioni. Il momento ha allertato i presenti e anche il pubblico a casa ed è apparso inaspettato. Come di consueto Amici è tra i format che non andrà in onda durante il periodo di Natale e tornerà subito dopo le festività. Da Gennaio gli allievi dovranno impegnarsi a salvare il banco e a conquistarsi un posto al serale.

Anche per questo che la coach di canto ha deciso di sospendere la maglia a Flavia, che a suo avviso dall’inizio del programma ad oggi non ha fatto grandi progressi, inoltre appare sempre meno coinvolta e espressiva. La scelta della Pettinelli ha sorpreso l’allieva che non ha potuto fare a meno di contestare quanto l’è stato imputato. La reazione di Flavia è stata immediata, la giovane artista non è affatto d’accordo con la sua coach ed è convinta che il suo percorso nella scuola fino ad ora è stato impegnativo, ma positivo.

“Non condivido, non condivido per niente. Sfido chiunque a passare un periodo come quello che ho passato io, un continuo di ballottaggi e sfide, l’ultimo posto ti fa anche pensare non sempre ti fa solo bene. Ho avuto dei problemi con l’ansia, ho avuto qualche momento di insicurezza però, nell’ultimo mese tutte le lezioni sono andate bene, mi sembra di andare meglio.” La Pettinelli ha cercato di chiarire il sui punto di vista: “Io sto solo dicendo che ho bisogno di riflettere, in questo momento sono perplessa su di te, quindi ti sospendo la maglia.”

Amici, Flavia delusa: “Non è così che le persone crescono”

Anna Pettinelli è apparsa certa della sua decisione, e si augura che in questi giorni lontano dalla scuola Flavia rifletta. Intanto l’allieva non ha nascosto la sua delusione, non si aspettava la sospensione: “Mi dispiace tanto, non me l’aspettavo per niente perché non avevo capito. Mi sono rivista e ho pensato che il mio comportamento non mi piaceva. L’eliminazione eventuale però, non la trovo giusta, perché non è così che le persone crescono”. La speaker radiofonica ha poi aggiunto che non vuole illudere l’allieva e con lei deve essere sincera.

Nel confronto di Flavia con la sua coach non poteva non intervenire Rudy Zerbi che ha invitato la Pettinelli ad essere più chiara visto che il suo modo di fare è poco comprensibile a loro, ma soprattutto al pubblico: “Non capisce Flavia ma non capisce il 95% delle persone che stanno guardando: che senso ha questa sospensione?”

Maria De Filippi, l’invito a Flavia commuove l’allieva

Anna Pettinelli è convinta che Flavia sia demotivata e non coinvolta abbastanza nel progetto Amici, spera che la sospensione della maglia la scuoti. Alla fine la giovane canta il brano cover in programma e alla fine saluta il pubblico. Maria De Filippi terminata l’esibizione la invita a lasciare lo studio, la giovane commossa, saluta e augura a tutti Buon Natale.

Un momento non felice che ad alcuni è apparso fuori luogo, soprattutto in questo periodo di feste dove tutti dovrebbero essere un pò più buoni. La Pettinelli non poteva fingere e ha sospeso la maglia alla sua allieva, certa che nei prossimi giorni rifletterà sulla sua posizione.