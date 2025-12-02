Amici, morto il marito dell’ex protagonista Susy Fuccillo: le cause del decesso

Un gravissimo lutto ha colpito, nella notte tra l’1 e il 2 novembre la ballerina ex volto di Amici. Il marito Salvatore colto da un malore.

Un tragico evento ha scosso la vita della ballerina Susy Fuccillo, ex protagonista del talent show Amici di Maria De Filippi. La sua famiglia, che da tempo sembrava vivere un momento di felicità con la nascita delle sue tre bambine, è stata colpita da una perdita devastante: il marito Salvatore Raciti è venuto a mancare improvvisamente nelle scorse ore, lasciando un vuoto incolmabile.

La comunità, così come i fan di Susy Fuccillo, si stanno stringendo in questo momento di dolore attorno alla ballerina e alla sua famiglia. La notizia della morte di Salvatore Raciti ha sconvolto tutti, portando un velo di tristezza su una famiglia che, fino a pochi giorni prima, viveva un periodo sereno, arricchito dalla gioia delle tre bambine che i due genitori avevano avuto insieme.

La morte del giovane Salvatore

Secondo quanto riportato dal portale LaSicilia.it, Salvatore Raciti sarebbe deceduto a causa di un malore improvviso che lo ha colto nella notte tra il primo e il 2 dicembre, mentre si trovava nel giardino della sua abitazione alla Plaia, a Catania. Raciti stava sistemando degli addobbi natalizi insieme ad alcuni amici quando, all’improvviso, è stato colto da un malore che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Gli amici presenti hanno prontamente chiamato il 112, ma, constatando che i soccorsi avrebbero tardato ad arrivare, uno di loro ha deciso di caricare Salvatore in auto e di portarlo personalmente all’ospedale più vicino. Nonostante l’urgenza e gli sforzi per salvarlo, quando l’ambulanza ha raggiunto l’ospedale, i medici hanno confermato la tragica realtà: non c’era più nulla da fare.

Salvatore Raciti era un uomo radicato nella sua città natale, Catania, dove viveva e lavorava lontano dal mondo dello spettacolo. Non aveva legami diretti con la televisione, se non tramite la moglie Susy, che aveva incontrato dopo la sua partecipazione al talent show Amici. Sebbene non fosse una persona pubblica, Raciti era molto conosciuto nella zona della Plaia, dove gestiva uno stabilimento balneare, Le Capannine, un punto di riferimento estivo per famiglie e giovani.

Il suo matrimonio con Susy Fuccillo, celebrato nel 2015, era vissuto con discrezione, lontano dalle luci della ribalta. Insieme, avevano creato una famiglia numerosa: tre bambine, Cristina, Giordana e Costanza, nata nel 2024. Susy, da sempre una madre presente e affettuosa, aveva costruito con Salvatore una vita familiare basata su routine, impegni quotidiani e quella normalità che molti sognano, ma che solo poche coppie riescono davvero a mantenere. Nonostante la popolarità di Susy nel mondo dello spettacolo, il loro matrimonio e la loro vita familiare erano un rifugio lontano dai riflettori.

La Procura di Catania ha avviato un’indagine per chiarire le cause della morte di Salvatore Raciti, e la salma è stata posta sotto sequestro per permettere gli accertamenti del caso. La famiglia, ovviamente, ha chiesto rispetto per la propria privacy, soprattutto per la protezione delle tre bambine, che stanno affrontando un momento estremamente difficile.