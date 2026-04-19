Amici, il serale batte Canzonissima con quattro punti e mezzo di scarto. I dati Auditel del 18 Aprile 2026

Amici di Maria De Filippi prosegue la propria cavalcata stagionale. Il format targato Fascino PGT ottiene il 22,4% di Share e si conferma programma più visto del sabato sera, la concorrenza cerca di tallonare la rete ammiraglia di Cologno Monzese. Canzonissima, tuttavia, in qualità di principale competitor, sembra non tenere il passo. L’operazione nostalgia di Raiuno, che ha ripescato dagli archivi un titolo iconico per restaurarlo e renderlo appetibile alla contemporaneità, funziona solo parzialmente. Malgrado il cast importante di artisti, valutati da una giuria eterogenea, i risultati indicano un gradimento del 17,9% di Share.

Quattro punti e mezzo di differenza tra i due programmi. Un gap che comincia a essere sostanziale se rapportato a una giornata cardine, televisivamente, come il sabato. La sera gli italiani stazionano davanti alla tv dopo una settimana di lavoro: gli show hanno il compito di regalare spensieratezza e fare la differenza in attesa della domenica che, in televisione, non è altro che l’anticamera di una nuova settimana.

Amici di Maria De Filippi allunga su Canzonissima

Le reti cadette cercano di trovare il proprio abito migliore. Rai2 propone The Rookie, il gradimento è pari al 3,8% di Share. Rai3 sceglie, invece, Il capo perfetto che resta sul 3,5% di Share. Rete4 svetta al 6,5% con la saga Don Camillo e Peppone. Fernandel e Gino Cervi protagonisti di un successo intramontabile: i capitoli cinematografici di quello che oggi sarebbe definito un vero e proprio franchise cinematografico collezionano, sul piccolo schermo, percentuali importanti.

Italia Uno ripropone un altro tipo di saga, guardando all’animazione, Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo. I risultati indicano preferenze per il 4,6% di Share. La7 ritrova Massimo Gramellini e il consueto appuntamento settimanale con In Altre Parole che raggiunge il 7,4% di Share, mentre la seconda parte di programma dal titolo In Altre Parole Ancora si attesta sul 4,9% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, raggiunge il 2% di Share con 4Ristoranti.

Scotti supera De Martino di mezzo punto in access

Sul Nove Accordi&Disaccordi sfiora il 4% di Share, l’accoppiata Scanzi-Sommi arriva al 3,9%. Sul Canale 20 Romeo deve morire conquista l’1,9% di Share. Su Rai4 The Whiskey Bandit arriva all1,2% di Share, mentre Iris con Il buio dell’anima arriva al 2,4% di Share. Su RaiMovie Medicus si accontenta dell’1,6% di Share.

La sfida preserale tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, in questa particolare occasione, se l’aggiudica la trasmissione condotta da Gerry Scotti e Samira Lui che arriva al 23% di Share. Il format della concorrenza condotto da Stefano De Martino con la partecipazione di Herbert Ballerina si ferma al 22,4% di Share. La disputa catodica è ancora in pieno svolgimento e i valori sembrano essere equivalenti: è impossibile ormai stabilire una tendenza, i programmi continuano a darsi battaglia e i contro sorpassi – in access prime time – stanno diventando una inevitabile consuetudine.