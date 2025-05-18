Amici, Francesco è il primo eliminato della finale. Per lui 4 proposte prestigiose. Maria: “Quando vuoi, puoi tornare qui a casa”

Francesco è stato il primo eliminato della finale dell’edizione 2025 di Amici di Maria De Filippi. Per lui sono arrivate quattro proposte molto prestigiose, ma la prima fra tutte è stata la richiesta della conduttrice. Quest’ultima ha infatti in primis affermato che, prima della sua partecipazione al programma, si era presentato ai provini del programma per ben 4 volte ma che in ogni occasione i tecnici non si sono accorti del suo talento e delle sue abilità artistiche.

Francesco eliminato da Amici

Dopo la performance di Francesco – primo eliminato della finale di Amici – l’allievo ha risposto alle varie domande fatte dai giornalisti in studio. In seguito Francesco è stato eliminato dalla finale, ottenendo comunque delle grandi possibilità per il suo futuro.”Ce lo eravamo detti che probabilmente non sarebbe passato alla fase successiva, anche per il fatto di essere entrato più tardi rispetto agli altri”, ha detto Maria De Filippi. Con grande sorpresa gli è spettato un contratto a Barcellona, uno per il Balletto del Sud e un altro con il Teatro dell’Opera di Roma per degli spettacoli alle Terme di Caracalla. “Ringrazio tutti, dalla giuria ai professori, la maestra Celentano, Elena D’Amario che mi ha supportato dal primo momento” – ha detto il ballerino – “e con cui spero di poter ballare di nuovo presto. E a Maria, ogni prova generale sei qui, ci metti tutto quello che hai“.

La conduttrice ha infine svelato un regalo bellissimo in serbo per Francesco. “Fai tutti i giri che vuoi e, per correggere un nostro errore, quando vuoi tornare qui a ballare con noi lo fai“, ha concluso lei.