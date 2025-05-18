Amici finale, Amadeus ringrazia Maria De Filippi e Mediaset: le parole del conduttore

La finale di Amici di Maria De Filippi è iniziata e, dopo il suo ingresso in studio, la conduttrice ha fatto entrare i tre componenti della giuria Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario e Amadeus. A colpire sono state proprio le parole di quest’ultimo, che è tornato a Mediaset dopo anni e dopo il suo addio alla Rai. Dopo le cinque edizioni consecutive del Festival di Sanremo che ha capitanato con grande successo, il dottore è ora sbarcato su Discovery+ per dare il via a diversi programmi e talent show sul canale Nove.

Amadeus e le parole per Maria De Filippi

Con grande sorpresa, Maria De Filippi ha chiesto ad Amadeus di entrare a far parte della giuria di Amici, e lui ha accettato dimostrando di essere pienamente all’altezza del ruolo. “Grazie per avermi voluto ad Amici” – ha scritto lui – “è stata un’esperienza bellissima. Grazie a te, a Mediaset e a ogni singola persona che lavora in questo studio, perché è una macchina perfetta“. L’ex volto Rai ha rappresentato, nel Serale di questa edizione, una parte importante del cast. Insieme ai suoi colleghi Malgioglio e D’Amario ha infatti giudicato tutte le esibizioni dei concorrenti, arrivando alla fine a scegliere gli allievi ideali per la finale.

Cosa hanno detto Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario entrati in studio

Prima di chiamare Amadeus, Maria De Filippi ha fatto entrare nello studio di Amici gli altri due giudici. Trattasi dell’esperto musicale e cantautore Cristiano Malgioglio, che ha sempre dato un contributo molto importante al mondo della discografia italiana, e di Elena D’Amario. Quest’ultima si è cimentata in un ruolo molto diverso rispetto a quella che ha sempre avuto, dato che per la prima volta si è “svestita” dai panni di ballerina. Diventata famosa proprio grazie al talent show Amici, ha avuto una carriera bellissima e, dopo aver vissuto diverse esperienze all’estero, è tornata nel talent in qualità di danzatrice professionista.

“Grazie per questa occasione che mi hai dato” – ha commentato Malgioglio rivolgendosi alla conduttrice – “Sarà una serata pazzesca“. La De Filippi si è inoltre complimentata con D’Amario per la bravura che ha dimostrato di avere anche in veste di giudice.