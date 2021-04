Inedito crossover nelle prossime ore fra Amici e Ballando con le stelle. Il primo il talent show più visto e più famoso della televisione italiana, il secondo, il programma con protagonista una gara di ballo fra celebrità che è diventato col tempo l’appuntamento irrinunciabile del sabato sera di Rai1. Questo inedito incrocio televisivo avverrà grazie alla presenza nello studio di Amici di Raimondo Todaro, fra i più celebri e storici ballerini professionisti di Ballando con le stelle.

Nella fattispecie Raimondo Todaro giudicherà nel corso del day time pomeridiano di Amici in onda tutti i giorni su Canale 5 dopo Uomini e donne una gara di ballo fra i ragazzi del talent show di Maria De Filippi. Inutile dire che per Raimondo Todaro Amici ha voluto dire anche famiglia, lui è stato infatti il marito di Francesca Tocca, ballerina professionista del talent show di Canale 5 e dalla cui unione è nata anche una bimba e proprio per questo lo stesso Todaro ha dichiarato che il rapporto fra lui e la sua ex moglie è rimasto rispettoso, nonostante la fine dell’amore dovuta alla liason che la Tocca ebbe con Valentin nella passata edizione di Amici. Per altro la stessa Francesca Tocca fece sapere già la scorsa estate attraverso i suoi social che la storia d’amore con Valentin era terminata.

Vita privata a parte dunque in settimana vedremo Raimondo Todaro ospite specialissimo di una puntata del day time pomeridiano di Canale 5 di Amici, in cui come detto giudicherà una gara di ballo fra i ragazzi della più celebre e titolata scuola d’arte della televisione italiana. Proprio i giorni scorsi era arrivata una presa di posizione da parte del Presidente della giuria di Ballando con le stelle Carolyn Smith relativa alla sfida di ballo fra Martina e Serena avvenuta nell’ultima emissione di Amici. Questo aveva detto la Smith :

Sto ancora riflettendo dei vari giudizi che ho sentito stasera…. non voglio offendere per nessuno motivo… ma….. una che ha studiato tanti anni i latini e fa un ballo talmente basilare con tutti gli errori tecnici e fuori ritmo e tempo in vari punti che anche un inesperto poteva vedere!!!! E vogliamo parlare dei piedi di Martina? In confronto a Serena che non ha mai fatto i latini, con una tecnica superiore e una classe superiore indiscutibile. Certo che i tempi non sempre tutti rispettati, ma è comprensibile e perdonabile.

Insomma gli “avvicinamenti” fra il cast di Ballando con le stelle ed Amici sembrano ormai essere all’ordine del giorno, dobbiamo forse aspettarci qualcosa a riguardo per la prossima edizione di Ballando ? Ai posteri l’ardua sentenza…