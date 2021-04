Il guanto di sfida che si è disputato ieri sera fra Martina e Serena ad Amici ha avuto su di sé una particolare attenzione. Il riferimento è al commento che Carolyn Smith, giudice internazionale di ballo, nonché presidente di giuria a Ballando con le Stelle, ha fatto sotto un post della pagina Instagram del programma di Maria De Filippi.

La giurata del dancing show di Rai 1 sembra non abbia gradito il voto espresso dalla giuria a favore di Martina, anche se poi è la stessa Smith a tentare di difendere i tre giudici del serale di Amici:

In difesa della giuria… giudicano con la loro cultura ed esperienza… sicuramente non è malizia ma mancanza di materia

Poco prima infatti Carolyn Smith aveva manifestato così la propria opinione riguardo alla sfida di ballo, su una coreografia di latino, lanciata dalla maestra Alessandra Celentano:

Sto ancora riflettendo dei vari giudizi che ho sentito stasera…. non voglio offendere per nessuno motivo… ma….. una che ha studiato tanti anni i latini e fa un ballo talmente basilare con tutti gli errori tecnici e fuori ritmo e tempo in vari punti che anche un inesperto poteva vedere!!!! E vogliamo parlare dei piedi di Martina? In confronto a Serena che non ha mai fatto i latini, con una tecnica superiore e una classe superiore indiscutibile. Certo che i tempi non sempre tutti rispettati, ma è comprensibile e perdonabile.

In somma un giudizio nettamente a favore di Serena, che, come precisato dalla Smith, in questa sfida partiva indubbiamente svantaggiata, dato che non si trattava del suo stile, seppure il guanto fosse stato lanciato dalla sua maestra, che voleva dimostrare, sfidando Martina in quello che è invece il suo genere, che neanche in quello la ballerina di Lorella Cuccarini eccelle.

Carolyn Smith, che, rispondendo poi ad un commento in cui la si invitata a partecipare ad Amici, rifiuta dicendo di essere “un’anima libera”, aggiunge anche una riflessione più in generale sul programma della De Filippi, dove, secondo lei, i balli latini hanno avuto sempre poco spazio: