Maria De Filippi batte Amadeus. La scuola di Amici (oggi pomeriggio andrà in onda l’ultimo speciale prima del serale) batte il Festival di Sanremo. Amici 20 batte Sanremo 2021. Insomma, mettetela come volete, ma la notizia è che Amici Bro, ossia la compilation con i brani degli allievi del talent show di Canale 5, è l’album più venduto della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Battuta la concorrenza di Sanremo 2021, la raccolta dei brani in gara al Festival che al debutto si posiziona sul secondo gradino del podio.

Il dato reso pubblico ieri ovviamente ha un significato molto limitato, ma è certamente simbolico, considerato che anche quest’anno – al netto dell’oggettivo calo di ascolti registrato – la settimana sanremese ha di fatto cancellato il resto della televisione, con la controprogrammazione praticamente azzerata (tra le rare eccezioni la finale di Masterchef del giovedì sera), e ha concentrato su di sé tutta l’attenzione mediatica.

Non a caso nella top ten degli album si coglie facilmente l’influenza del Festival: La Rappresentante di Lista piazza il suo My Mamma in quinta posizione (e in vetta tra i vinili), Il ballo della vita dei Maneskin, pubblicato quasi un anno e mezzo fa, ritorna nei primi dieci proprio grazie alla vittoria della band nata a X Factor (il nuovo album è in uscita la prossima settimana) e Francesca Michielin con la riedizione di Feat (Stato di Natura) si colloca al settimo posto.

Per la cronaca, nella classifica dei singoli non c’è gara, con le prime dieci posizioni occupate tutte da singoli sanremesi (l’anno scorso erano nove), a partire dal primo posto della coppia Michielin-Fedez e la loro Chiamami per nome, seguiti dai vincitori Maneskin con Zitti e buoni. Terzi Colapesce Dimartino con Musica Leggerissima, che ha sbancato in radio, sui social e su tutte le piattaforme di streaming.