Oggi, 13 marzo 2021, su Canale 5 alle ore 14.10 torna in onda Amici 20, con il consueto speciale del sabato. Si tratta dell’ultimo appuntamento prima dell’inizio del serale, al via sabato prossimo (al momento non si conoscono meccanismo e dettagli, anche se nelle ultime ore circolano voci riguardanti le presenze fisse di Stefano De Martino e di Sabrina Ferilli in giuria – smentita quella di Tommaso Zorzi, che sarà invece opinionista dell’Isola dei famosi).

Maria De Filippi ospiterà in studio Annalisa, Gaia e (la già presente nel cast fisso in veste di professoressa) Arisa, reduci dal Festival di Sanremo. Le tre artiste si esibiranno proprio con le canzoni portate sul palco del teatro Ariston, ossia, rispettivamente, Dieci, Cuore amaro e Potevi fare di più.

Ricordiamo che fino a questo momento sono cinque gli allievi che si sono ufficialmente aggiudicati l’ingresso al serale di Amici 20, il cui direttore artistico, come anticipato da TvBlog nei giorni scorsi, sarà Stéphane Jarny. Si tratta dei tre cantanti Gaia, Sangiovanni ed Enula e dei due ballerini Samuele e Rosa.

La puntata che andrà in onda oggi è stata registrata negli scorsi giorni a Roma. Grazie alle anticipazioni diffuse dal sito Il vicolo delle news, siamo in grado di svelarvi cosa è accaduto. Se non volete rovinarvi la sorpresa, fermatevi qui con la lettura.

ATTENZIONE SPOILER

Tutti gli allievi si sono esibiti e sono stati ammessi al serale. Da segnalare le critiche di Anna Pettinelli rivolte in particolare ad Esa e a Deddy, con Rudy Zerbi intervenuto in difesa dei suoi allievi. Situazione simile per Leonardo, con esito analogo.

Zerbi contro l’approdo nel serale di Raffaele, premiato però da Arisa. Durissima Alessandra Celentano, secondo cui Martina non soltanto non sarebbe dovuta entrare nel programma, ma che addirittura è peggiorata. Nonostante ciò, Lorella Cuccarini ha optato per il sì.