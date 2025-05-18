Amici, De Filippi incorona Elena D’Amario: “Sei stata bravissima in questo nuovo ruolo”

Inizio con il botto per la finale del padre di tutti i talent. La serata, slittata dal sabato alla domenica per via dell’Eurovision, come le precedenti inizia con l’ingresso dei tre giudici. La seconda ad entrare in studio è Elena D’Amario. La ballerina professionista, sempre più richiesta anche nel ruolo di attrice e di testimonial per svariati marchi, è visibilmente emozionata.

Bellissima in un abito rosso fasciante, mostra un leggero tremolio alle mani. ” Quando entra fa così, con la mano che trema”, svela la conduttrice alzando il braccio. Poi la invita a rilassarsi, la abbraccia e la riempie di complimenti.

” Te lo dico davanti a tutti, sei stata bravissima in questo nuovo ruolo”, queste le esatte parole di Maria. Un balsamo per il cuore per la D’Amario che prende posto sulla sua poltrona raggiante.

L’episodio non è passato inosservato e immediatamente i fan della professionista si sono scatenati sui Social per dimostrare tutto il loro sostegno alla loro beniamina che è stata lanciata nel mondo dello spettacolo proprio ad Amici. Partecipò al programma nella stagione televisiva 2009-2010 durante la quale conobbe e si fidanzò con il cantautore toscano Enrico Nigiotti. Arrivò seconda nella Categoria Danza, dietro a un giovanissimo Stefano De Martino. A trionfare in quell’edizione fu Emma Marrone.

Successivamente, oltre alla partecipazione a svariati programmi e videoclip musicali di successo, è arrivata la proposta tanto attesa.

La telefonata da parte della De Filippi di tornare a far parte della sua squadra ma stavolta nella file dei ballerini professionisti del suo programma ha rappresentato per lei la realizzazione di un sogno. Di questo ha anche parlato nel suo libro, pubblicato da Mondadori, Salto.

La stima tra Elena e Maria è reciproca. Nel corso infatti delle varie edizioni in cui la ballerina ha partecipato, la sua pigmaliona non ha mai smesso di sostenerla e di dichiarare quanto lei sia talentuosa. In particolare la vedova Costanzo ha sottolineato lo strepitoso percorso che la D’Amario ha intrapreso dopo la sua partecipazione ad Amici.

Dopo Amici per lei sono arrivati gli Usa

Da annoverare in tale direzione è il suo ruolo di ballerina presso la Parsons Dance Company negli Stati Uniti. A notarla è stato lo stesso David Parsons in persona proprio durante la sua partecipazione al celebre talent. La D’Amario inoltre è diventata anche la sua prima ballerina nonché candidata ai Clive Barnes Awards.

Elena, dal canto suo, non ha mai smesso di ringraziare la De Filippi per aver da sempre creduto in lei e per averla promossa, da ballerina professionista, a giudice del serale.

Un ruolo che lei ha svolto con passione, senza però lasciare quello di ballerina e di coreografa del talent che tanta fortuna e fama le ha donato. Francesco, tra i finalisti del serale, da poco eliminato, ha espresso il suo grande desiderio di poter danzare con lei ritenendola una ballerina eccellente. Elena infatti ama, quando gli impegni professionali lo consentono, seguire i vari talenti anche al dì fuori della scuola.