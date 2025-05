Amici, cosa fanno oggi i vincitori delle scorse edizioni

Si è da poco conclusa l’edizione 2024- 2025 del padre di tutti i talent, Amici, con la vittoria del ballerino Daniele Doria che ha battuto durante la finalissima il cantante TriGNO. Tanta è però la curiosità riguardo ad alcuni vincitori del passato che sono usciti un po’ dalle scene. In tanti hanno iniziato a chiedersi che cosa sta facendo oggi il primo vincitore assoluto del programma che allora si chiamava ancora Saranno Famosi. Stiamo parlando di Dennis Fantina.

Dopo la vittoria e qualche momento di gloria, l’artista, come ha confessato nel 2023 nel corso di una sua ospitata nel salotto di Serena Bortone Oggi è un altro giorno, è stato costretto a cambiare mestiere perché non riusciva a vivere e a mantenere la sua famiglia con la sua arte.

“Ad un certo punto è finito tutto, mi sono ritrovato senza lavoro. Avevo appena aperto un mutuo e avevo una famiglia. Non potevo stare lì ad aspettare che arrivasse un produttore”, ha confessato Dennis. Oggi si occupa di altro anche se non ha mai dimenticato il mondo delle sette note.

” Oggi collaboro con un amico che ha aperto un bar, quando non lavoro faccio questo. Per me è importante è essere umili e dignitosi , non ruota tutto attorno al mondo dello spettacolo”, ha rivelato sempre alla Bortone.

Deborah Iurato, dalla Tv al Teatro

La vincitrice della quattordicesima edizione di Amici Deborah Iurato non ha mai lasciato la Musica e ancora oggi vive di questo, nonostante si tenga piuttosto lontana dal clamore mediatico e della TV.

Ha pubblicato nuovi singoli e album e ora è impegnatissima a Teatro con lo spettacolo Tutta colpa della varicella che vede la firma della scrittrice Costanza Di Quattro con la regia di Mario Incudine.

Il debutto è previsto per il 21 maggio 2025 con replica il 22 presso il Teatro di DonnaFugata. Lo spettacolo ripercorre la vita di Deborah, a partire dai suoi vocalizzi in cameretta fino alla sua partecipazione, con relativa vittoria, al padre di tutti i talent. Un evento, a sua detta, che le ha cambiato letteralmente la vita.

Alberto Urso e la sua svolta pop

Alberto Urso, giovane e affascinante tenore, vincitore della diciottesima edizione di Amici, dopo aver lasciato il gruppi dei The Tenors nel 2022 ha deciso di potenziare la sua carriera da solista. A Verissimo ha parlato di alcuni problemi riscontrati dopo la sua vittoria al programma di Maria De Filippi e oggi è molto cambiato. Il suo ultimo brano, uscito soltanto qualche mese fa, si intitola Atlantide. In questo pezzo è fortemente intuibile la svolta maggiormente pop dell’artista.

Sergio Sylvestre, il Big Boy fuori dalla ribalta

Sergio Sylvestre, vero pupillo di Nek e di J Ax dopo la sua vincita nel 2016 alla corte di Maria De Filippi e una sua interessante partecipazione al Festival di Sanremo è sparito dalle scene. Non ha tuttavia lasciato il mondo musicale ma ha continuato a collaborare con altri grandi artisti pure di stampo internazionale. Inoltre ha pubblicato dei singoli in maniera del tutto indipendente. Ha anche dato alle stampe la sua biografia Big Boy- Se non fosse stato per la musica.