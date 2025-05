Amici, chi è stato eliminato (a sorpresa)

Amici si avvia alle fasi conclusive, gli allievi rimasti in gara sono determinati ad arrivare in finale e difendere il loro posto nel talent. La vittoria è sempre più vicina e ambita da molti. Nonostante l’eliminazioni tutti i ragazzi sono felici di aver preso parte al programma e aver avuto modo di mostrare il loro talento. La scuola di Maria de Filippi offre ai vari allievi la possibilità di farsi conoscere e solitamente dopo la fine del reality ricevono diverse proposte di lavoro.

In particolare i ballerini sono notati da prestigiose scuole di danza che non mancano di offrigli casting e stage. I cantanti invece sono già impegnati con gli inediti e dopo il talent saranno ospiti dei vari eventi musicali per promuovere il loro lavoro. Sabato 3 Maggio è andata in onda la settima puntata di Amici, che ha decretato l’eliminazione di ben due ragazzi. L’uscita di uno dei due ha sorpreso particolarmente e ha suscitato la reazione del numeroso pubblico fedele al programma. Ma cos’è successo?

Da ricordare che la scorsa settimana Cristiano Malgioglio si è rifiutato di votare, non ha scelto chi tra Trigno e Chiara e questo ha permesso ai due di rimanere nella casetta un’altra settimana. Nell’apertura di puntata il giudice ha preso la sua decisione e ha deciso di salvare Trigno. La ballerina, nonostante i tanti complimenti ricevuti, è stata costretta a lasciare la scuola. Continuerà a ballare, cercando di realizzarsi come artista e si impegnerà sempre molto per dare il meglio.

Amici, primo manche Zerbi-Cele vs Cucca-Lo: Jacopo Sol e Antonia al ballottaggio

Dopo l’eliminazione di Chiara è iniziata la prima manche: si sono scontrati il team Zerbi-Cele contro Cucca-Lo. Dopo varie sfide al ballottaggio sono finiti Jacopo Sol e Antonia. I giurati hanno salvato quest’ultima e hanno mandato allo scontro finale Jacopo Sol. Nella seconda manche Zerbi-Cele hanno vinto e hanno nominato il ballerino Francesco. La terza sfida ha visto la squadra Anna Pettinelli, Deborah Lettieri, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo vincente, e al duello finale è finita Alessia che si è scontrata con Francesco e Jacopo.

Il ballerino di Emauel Lo è stato salvato dalla giuria e all’eliminazione sono finiti Jacopo Sol e Alessia. Emozionante anche il guanto di sfida tra i prof che ogni settimana ha visto i coach impegnarsi in numeri curiosi e divertenti che hanno coinvolto anche i giurati. Durante l’ultima puntata si sono esibiti Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. La prima impegnata a diventare una ballerina provetta, mentre la seconda continua a rivelarsi in splendida forma. Non a caso la coach di canto ha vinto senza problemi la sfida.

Amici, tutti gli ospiti

L’ultima puntata di Amici non delude e emoziona i telespettatori non solo con le sfide e l’esibizioni dei giovani allievi. Ancora una volta Maria de Filippi ha accolto nel suo studio ospiti prestigiosi. Oltre a Elena D’Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio, giudici speciali del serale di Amici, si sono esibiti il comico Francesco Cicchella, che ha fatto sorridere il pubblico, cercando di farlo divertire, e Michele Bravi, che lo scorso anno era ospite fisso di Amici in veste di giurato.

Bravi è stato accolto con affetto da Maria de Filippi e dal pubblico, il cantante ha presentato i suoi nuovi progetti professionali. Hanno preso parte alla puntata anche Fedez e Clara, che in questi giorni hanno debuttato con un nuovo singolo. L’esibizione dei due ha ottenuto l’immediato consenso del pubblico.