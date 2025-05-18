Amici chi è Daniele: età, fidanzata, genitori, studi, Instagram

Daniele, che all’anagrafe di cognome fa Doria, è nato nel 2007 a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Ama danzare fin da piccino e a soli cinque anni i suoi genitori, notando il suo talento, decidono di fargliela studiare seriamente, iscrivendolo a una scuola di ballo locale. Tuttavia il suo più grande fan

Daniele, che all’anagrafe di cognome fa Doria, è nato nel 2007 a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Ama danzare fin da piccino e a soli cinque anni i suoi genitori, notando il suo talento, decidono di fargliela studiare seriamente, iscrivendolo a una scuola di ballo locale. Tuttavia il suo più grande fan è il nonno.

A 13 anni, con il preciso obiettivo di seguire il suo sogno, si trasferisce a Roma per studiare all’ Accademia Art Village. Successivamente è la volta di Los Angeles. Ed è qui che è riuscito a studiare e a perfezionarsi in più stili, anche molto differenti tra di loro, frequentando la prestigiosa Playground LA. Nonostante un curriculum di tutto rispetto e il suo grande talento, Daniele è un ragazzo molto timido. Nonostante ciò non si fa alcun problema a dire quel che pensa. La schiettezza è infatti una sua indiscussa caratteristica.

Ha parlato sovente all’interno della scuola, in particolare con la sua maestra Alessandra Celentano, delle sue difficoltà e del suo essere introverso. Grazie al sostegno della sua coach è riuscito a superare un grave infortunio che ha messo a serio rischio la sua partecipazione al serale. Un mese di stop pare una condanna ma, grazie alla sua determinazione, riesce ad ottenere la maglia d’oro.

Tuttavia è la sua esibizione sul brano Ragni di Tananai a convincere pienamente e il video relativo diventa subitaneamente virale.

“Ho tanta voglia di ballare e sento il bisogno di dimostrare quanto valgo. Questa maglia ripagherebbe tutti i sacrifici miei e della mia famiglia”, ha dichiarato, visibilmente emozionato, il ballerino.

La sua vita privata e i suoi amori

Tra i suoi più grandi estimatori, oltre la maestra Alessandra Celentano, c’è anche il giudice Cristiano Malgioglio che ha da sempre speso parole al miele per lui. Anche gli altri alunni della sua scuola e insegnanti hanno dimostrato grande simpatia e stima nei suoi confronti, soprattutto dopo il suo ritorno in studio in seguito all’infortunio.

Essendo un giovane molto riservato, non ama molto parlare di se e soprattutto delle sue amicizie e dei suoi amori. Nemmeno su Instagram, posta fotografie e video che lo vedono in compagnia di amici o di una dolce metà. Qui si possono ammirare perlopiù scatti che lo vedono impegnatissimo a Los Angeles.

Molto più attivo, in nome anche della sua giovane età, è sul suo profilo Tik Tok che può contare su un seguito di più di 31mila followers. Molto cliccato è un video che lo vede impegnato a ballare con alcuni amici anche se non ha mai rivelato il loro nome per una mera questione di privacy alla quale lui tiene moltissimo.