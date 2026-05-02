Amici, anticipazioni stasera 2 maggio 2026: gli ospiti, le eliminazioni, le sfide

Sabato 2 maggio 2026 andrà in onda la settima puntata della fase serale di Amici 25, un’edizione che si sta rivelando tra le più emozionanti e seguite degli ultimi anni. L’attesissimo talent show condotto da Maria De Filippi ha mantenuto alta l’attenzione con le sue performance, le sfide e l’intensa competizione tra i giovani talenti della scuola, pronti a dare il massimo per conquistarsi un posto nella finale.

In questo appuntamento, la tensione è alle stelle e le emozioni non mancheranno, con l’arrivo di nuovi ospiti e la continua evoluzione delle squadre. Come sempre, le performance musicali e di danza sono al centro della scena, ma ad arricchire la puntata ci saranno anche le sorprese in studio. Il palco vedrà esibirsi giovani talenti che si sfideranno in sfide ad alto livello, con i professori e i giudici pronti a dare il loro verdetto.

Amici 25: i super ospiti dell’attesissima puntata

Quest’anno la competizione è particolarmente accesa: le squadre, ancora più unite ma allo stesso tempo agguerrite, danno vita a una serata che promette non solo grande intrattenimento, ma anche momenti di riflessione sulle scelte artistiche e personali degli allievi.

Gli ospiti di questa puntata sono due nomi molto amati dal grande pubblico: l’attore Marco Bocci, conosciuto per il suo impegno sul piccolo e grande schermo, e l’attrice Giulia Michelini, che ha fatto breccia nei cuori degli spettatori con il suo talento versatile. La presenza di questi volti noti aggiunge un ulteriore tocco di prestigio all’appuntamento, che non mancherà di riservare sorprese anche sul piano delle esibizioni musicali.

A completare il quadro ci sono i giudici, che anche questa settimana avranno il compito di valutare le performance degli allievi. Elena D’Amario, Gigi D’Alessio, Amadeus e Cristiano Malgioglio sono chiamati a dare il loro parere su una serata che si preannuncia particolarmente difficile da giudicare. La qualità delle esibizioni è ormai elevatissima, e le scelte si fanno sempre più difficili.

Con le squadre ormai quasi al completo, il pubblico assisterà a duelli spettacolari tra giovani artisti che, oltre alla bravura, devono anche dimostrare di saper resistere sotto pressione. Ogni esibizione diventa un’occasione per conquistare non solo la giuria, ma anche il cuore degli spettatori da casa, che avranno un ruolo fondamentale nel determinare i finalisti.

Un aspetto interessante di questa edizione è la continua evoluzione delle dinamiche tra gli allievi, che, pur rimanendo una squadra unita, non possono fare a meno di confrontarsi e, talvolta, di scontrarsi. La competizione sta diventando sempre più serrata e la possibilità di eliminazioni fa aumentare la tensione.