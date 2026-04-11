Amici riparte l’11 aprile 2026: scopriamo chi verrà eliminato, gli ospiti e le sfide dell’amatissimo programma di Maria De Filippi.Nel nuovo appuntamento del serale, la struttura a squadre continua a rappresentare l’asse portante della competizione, ma con dinamiche sempre più sbilanciate a causa delle eliminazioni delle scorse settimane. La squadra guidata da Emanuel Lo e Anna Pettinelli

Amici, anticipazioni stasera 11 aprile: eliminati (e lacrime), ospiti e sfide. Gli spoiler del serale

Amici riparte l’11 aprile 2026: scopriamo chi verrà eliminato, gli ospiti e le sfide dell’amatissimo programma di Maria De Filippi.

Nel nuovo appuntamento del serale, la struttura a squadre continua a rappresentare l’asse portante della competizione, ma con dinamiche sempre più sbilanciate a causa delle eliminazioni delle scorse settimane.

La squadra guidata da Emanuel Lo e Anna Pettinelli si presenta con un organico ridotto, composto da Gard per il canto e da Alessio e Kiara per il ballo. Una formazione più compatta che deve confrontarsi con gruppi numericamente più ampi, elemento che incide direttamente sulle strategie di gara.

Il team di Lorella Cuccarini e Giuliano Peparini mantiene una struttura equilibrata, con Alex come unico ballerino e Angie e Lorenzo per il canto. Anche in questo caso, la distribuzione dei ruoli limita le possibilità di rotazione durante le sfide, aumentando il peso delle singole esibizioni.

La squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano resta invece la più numerosa, con due ballerini e tre cantanti. Questa composizione offre maggiore flessibilità nella gestione delle manche, mantenendo un vantaggio potenziale rispetto agli altri gruppi.

Le eliminazioni e il contesto della puntata

Il quarto serale arriva dopo una puntata che ha già ridotto significativamente il numero dei partecipanti. L’uscita di Valentina Pesaresi e di Plasma ha inciso sugli equilibri della competizione, lasciando spazio a nuove dinamiche tra i concorrenti rimasti.

In particolare, il percorso di alcuni allievi appare ora più esposto, con il rischio di finire al ballottaggio che diventa sempre più concreto. La progressiva riduzione del gruppo rende ogni esibizione determinante, sia per l’accesso alle fasi successive sia per la permanenza nel programma.

Struttura della puntata e momenti di intrattenimento

La puntata, che sarà trasmessa in prima serata l’11 aprile, mantiene la consueta articolazione in tre manche. A ogni fase della gara si alternano momenti di competizione e spazi dedicati all’intrattenimento, con l’obiettivo di bilanciare tensione e spettacolo.

Tra gli ospiti previsti, torna Alessandro Cattelan con il suo format “Password”, accompagnato da Orietta Berti e Pierpaolo Spollon. La presenza di ospiti musicali e comici contribuisce a definire il ritmo della puntata, inserendo pause narrative tra le sfide.

I guanti di sfida e le dinamiche tra i professori

Uno degli elementi più rilevanti del serale resta rappresentato dai guanti di sfida. Questi confronti diretti tra allievi continuano a influenzare l’andamento della gara, mettendo in evidenza differenze tecniche e interpretative.

Nelle puntate precedenti, i guanti hanno anche alimentato il confronto tra i professori, accentuando le rivalità tra le squadre. La componente strategica diventa quindi sempre più centrale, sia nella scelta delle prove sia nella gestione delle esibizioni.

Con l’avvicinarsi delle fasi finali, il quarto serale si configura come un passaggio chiave. La competizione entra in una fase più selettiva, in cui ogni dettaglio può incidere sull’esito della gara, mentre l’attesa per gli esiti della registrazione resta alta tra il pubblico e gli appassionati del programma.