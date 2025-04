Amici, anticipazioni sabato 5 aprile: Alessia e Francesca in sfida

Il Serale di Amici sta per entrare nel vivo e, man mano che i vari concorrenti in gara si sfideranno, lo scontro si farà sempre più acceso. C’è molta tensione tra i ragazzi, in quanto ognuno di loro è pronto a dare il meglio di sé, per guadagnarsi un posto nella serata finale, e non mancano piccole paure, insicurezze, che sono più che normali, giunti a questo punto del programma.

I concorrenti attualmente in gara sono 13, e dopo la registrazione che occorrerà giovedì 3 aprile, sarà possibile vedere la puntata sabato 5 aprile, in prima serata, su Canale 5, a partire dalle ore 21:20. Come ogni anno, il Serale di Amici si compone di alcune puntate registrate, per arrivare alla finale, che invece sarà trasmessa in diretta.

Lo scorso 22 marzo 2025 è cominciata, dunque, la fase finale del fortunato programma condotto da Maria De Filippi, che si concluderà sabato 17 maggio 2025, quando sarà decretato il Vincitore assoluto di questa ventiquattresima edizione.

Nel corso dell’ultima puntata, peraltro, saranno decretati anche i vincitori di categoria per canto e ballo, e sarà il pubblico sovrano, naturalmente, a decidere chi potrà intascarsi la vittoria e portare a casa anche il montepremi. Montepremi che, a meno di eventuali modifiche, dovrebbe aggirarsi sui 150 mila euro, mentre per i vincitori di categoria dovrebbe essere di 50 mila euro circa.

Amici 24, guanto di sfida tra Alessia e Francesca: sale la tensione

Sabato 5 aprile, dunque, assisteremo al guanto di sfida tra le ballerine Alessia e Francesca, che dovranno mettere tutte se stesse in una competizione dai toni davvero caldi.

La sfida, peraltro, è frutto di un acceso botta e risposta tra le docenti di ballo, Alessandra Celentano e Deborah Lettieri, con quest’ultima che ha proposto, per l’appunto, uno scontro tra la sua allieva Francesca e l’allieva della Celentano, Alessia. E proprio rivolgendosi a quest’ultima, Lettieri ha detto di voler testare la versatilità della ragazza, e ha aggiunto: «quale occasione migliore per dimostrare se effettivamente ce l’hai, se non su una performance di ispirazione cabaret?».

Celentano, naturalmente, non si è tirata indietro, e ha rilanciato sfidando Francesca a cimentarsi in una coreografia di latino americano. Tra l’altro, la maestra ci ha tenuto a sottolineare:«Quando si lancia un guanto proibitivo per chi lo riceve, correttezza vorrebbe che lo si dicesse chiaramente senza nascondersi dietro falsità (…) La tua insegnante ha provato a prendere in giro Alessia e tutti voi ma non può certo prendere in giro me».

Si tratta di due sfide che di certo non saranno semplici per le due allieve, che indubbiamente daranno il massimo per dimostrare di essere all’altezza, pur non essendo esattamente nella propria zona di comfort. In particolare Francesca, dopo aver ricevuto il guanto di sfida, ha mostrato qualche perplessità, in merito, soprattutto per ciò che concerne l’equità dello scontro. Vedremo, dunque, chi la spunterà tra le due, nella gara di sabato.