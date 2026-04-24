Amici 25, spoiler sesta puntata: ballottaggio a tre tra Lorenzo, Elena e Alex. Scopri chi rischia l’eliminazione sabato 25 aprile e tutti gli ospiti di Maria De Filippi.

Amici, anticipazioni sabato 25 aprile 2026: eliminati, ospiti e sfide. Cosa succederà

Il countdown è ufficialmente iniziato. Con il Serale di Amici 25 che si avvia alle battute finali, l’atmosfera in studio fuma di tensione e pronostici.

La puntata di sabato 25 aprile si preannuncia come uno spartiacque decisivo per i nove superstiti di un’edizione che, tra polemiche social e il “giallo” delle canzoni generate con l’IA, non ha dato tregua al pubblico di Canale 5.

Le indiscrezioni trapelate in queste ore, disegnano uno scenario turbolento per l’eliminazione. Niente uscita immediata alla prima manche: un’incertezza tecnica (e forse emotiva) di Elena D’Amario, indecisa tra Elena e Angie, ha rimescolato le carte in tavola.

Risultato? Un ballottaggio finale a tre che terrà il pubblico col fiato sospeso fino all’ultimo secondo. A rischiare grosso, nel consueto collegamento notturno dalla casetta, saranno Lorenzo, Elena e Alex.

Tre profili diversi, tre percorsi intensi, ma uno di loro dovrà dire addio al sogno della finalissima proprio a un passo dal traguardo.

Super ospiti e giuria d’eccezione: tutti i nomi

Se sul fronte gara il clima è gelido, a scaldare lo studio ci penserà un parterre di ospiti da “grandi occasioni”.

Il gioco del divertimento è affidato alla coppia (inedita quanto promettente) formata da Luca Argentero e Luca Laurenti, pronti a sfidarsi a colpi di ironia sotto l’occhio vigile di Alessandro Cattelan.

Ma la vera sorpresa siede dietro il bancone: Cristiano Malgioglio torna in veste di quarto giudice, pronto a regalare quel tocco di imprevedibilità e critica “glam” che solo lui sa offrire.

Non mancherà lo spazio per la grande musica italiana. Il palco di Amici ospiterà la carica travolgente di Serena Brancale con Delia per presentare “Al mio paese”, seguite dalla delicatezza di Ermal Meta sulle note di “Stella Stellina”.

E per stemperare la tensione dei verdetti, la comicità verace di Alessandro Siani garantirà la giusta dose di risate prima del verdetto più amaro. Chi salverà il pubblico? La corsa verso l’oro di Amici 25 è più aperta che mai.