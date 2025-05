Amici, anticipazioni sabato 10 maggio: chi va in finale, eliminati e ospiti

C’è grande attesa per la finale di Amici, di questa ventiquattresima edizione non priva di grandi emozioni. Una finale che si annuncia come sempre ad alto tasso adrenalinico con esibizioni travolgenti e che andrà in onda domenica 18 maggio su Canale 5 alle 21:30 per una durata di ben quattro ore.

Una data posticipata per non andare in competizione con la finale dell’Eurovision Song Contest 2025, in onda su Rai1, sabato 17 maggio. Insomma, sarà un weekend all’insegna della musica e dello spettacolo, con gli Amici di Maria De Filippi sicuramente al massimo di loro stessi, per il traguardo raggiunto.

In attesa della puntata finale, che come sempre sarà in diretta, perchè il pubblico potrà votare tramite televoto per scegliere il vincitore, andiamo a scoprire invece le anticipazioni della semifinale, non meno importante, perchè ci porta i nomi dei finalisti. Intanto. I giudici confermati per l’ultima puntata sono Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario.

La puntata di Amici del 10 maggio: una semifinale ricca di sorprese

Il Serale di Amici sta giungendo al termine con le sue nove puntate in totale, inclusa la finale. Dal 22 marzo ad oggi di cose ne sono successe con un ricavato per la semifinale, che andrà in onda il 10 maggio di sei concorrenti in gara, che sono Antonia (cantante), Daniele (ballerino), Alessia (ballerina), del Team Celentano- Zerbi e TrigNO (cantante), Nicolò (cantante), Francesco (ballerino) del Team Emanuel Lo–Pettinelli–Cuccarini–Lettieri.

Sei ragazzi che hanno dimostrato talento e determinazione e che durante le registrazioni della semifinale si sono giocati il tutto per tutto. Prima di approdare al penultimo gradino della loro ascesa verso il successo i semifinalisti hanno avuto modo di confrontarsi e scambiarsi medaglie attraverso pareri sinceri. Un modo per aprirsi di più, per esprimere le proprie ansie e preoccupazioni.

Al momento il dado è tratto: la semifinale che andrà in onda sabato 10 maggio si è già svolta e (attenzione spoiler) ha decretato i finalisti. C’è da sottolineare che la puntata sarà diversa dalle precedenti proprio perchè non viene scelto un eliminato provvisorio ma si decide che va direttamente all’ultima puntata, uno per manche. In ogni manche, il team vincitore propone un concorrente al giudizio dei tre giudici (Amadeus, Malgioglio, D’Amario), che decidono chi far passare. Alla fine rimangono tre concorrenti e si svolge il ballottaggio finale.

Ed ecco che grazie alle anticipazioni dell’account twitter amicii_news possiamo sapere quali novità ci sono e come si è arrivati ai tre nomi finalisti che sveleremo a breve. Tanto per cominciare la prima manche è stata vinta dal Team PettiLo perchè Francesco ha vinto contro Daniele accedendo così alla finale. Segue Antonia che vince contro TrigNO, ma Nicolò e TrigNO vincono in un’altra prova su Antonia.

La seconda e terza manche portano la bandiera Zerbi-Celentano: Alessia balla diversi stili come rumba e tango, batte Nicolò e TrigNO, e diventa seconda finalista. Successivamente Daniele vince contro TrigNO e Nicolò, convincendo i giudici e diventando terzo finalista.

A questo punto restano in tre a giocarsi il quarto e ultimo posto in finale: TrigNO, Nicolò e Antonia. Cantano i rispettivi inediti ma l’esito finale non viene rivelato perchè verrà mostrato in puntata. La puntata del 10 maggio presenterà anche ospiti e momenti speciali, al di là della gara.

Ci sarà Annalisa con il brano Maschio e Fred De Palma che canta Bali Lambada. Non mancheranno le sfide tra i prof che vedranno la vittoria di Pettinelli e D’Amario che vincono grazie a una performance disco. Cuccarini e Malgioglio invece si esibiscono in Bambolairo con abiti scambiati, mentre Asia, ex allieva, danza con i professionisti.

Il momento premi vedrà Antonia aggiudicarsi quello di Spotify mentre Alessia e Nicolò vincono il premio EstaThé. Rimanendo in tema di streaming, tra i nuovi brani pubblicati, Estremo di Jacopo Sol è il più ascoltato. Il 23 maggio usciranno gli EP di Antonia, Nicolò, TrigNO e Jacopo Sol.