Amici, anticipazioni domenica 15 febbraio: chi accede al serale, gli ospiti e i giudici

Amici è ormai entrata nella sua fase più calda, in cui l’adrenalina e le tensioni sono alle stelle. Il tutto per una sola parola che brilla come una stella da raggiungere: “Serale”. In questo momento le prove diventano esami, i giudizi pesano come macigni e la puntata che andrà in onda il 15 febbraio rappresenta proprio questo passaggio determinante.

Il pomeridiano della scuola dei talenti più seguita della TV entra nel vivo della 25esima edizione con una registrazione che ha regalato tensione, soddisfazioni e qualche inevitabile delusione. A rendere tutto ancora più imprevedibile, una giuria speciale e ospiti pronti a movimentare lo studio. Ma il vero centro della scena resta la corsa alla maglia oro, simbolo di accesso al Serale e spartiacque definitivo di questa lunga avventura.

Tre allievi conquistano il Serale

Secondo le anticipazioni pubblicate da Superguidatv la registrazione del 12 febbraio ha regalato svolte decisive. Sono tre gli studenti che hanno strappato il pass per la fase serale: un risultato tutt’altro che scontato, arrivato al termine di performance convincenti e giudizi attenti da parte dei professori.

Nel ballo brillano Emiliano e Alex. Per uno di loro il percorso è stato lineare e deciso: tre pareri favorevoli immediati che vanno a confermare una crescita tecnica evidente e una maturità artistica ormai consolidata. L’altro, invece, ha convinto anche grazie a un passo a due intenso e ben costruito, che ha messo in luce presenza scenica e chimica con la partner.

Nel canto, a conquistare la maglia oro è Michele, protagonista anche della gara interna. La sua interpretazione di un brano internazionale gli ha garantito il primo posto in classifica e un consenso trasversale.

La puntata del 15 febbraio vedrà alternarsi in studio volti molto diversi tra loro, a partire dalla super ospite musicale Giusy Ferreri, che presenterà il suo nuovo singolo “Musica classica”. Accanto a lei, una giuria composta da professionisti del mondo dello spettacolo e della danza, ma anche dello stesso programma Amici: Raimondo Todaro, Drusilla Foer, Anbeta Toromani e Oriella Dorella. Cinque sguardi differenti, cinque sensibilità artistiche chiamate a valutare le esibizioni dei ragazzi.

Ciò ha reso le classifiche tutt’altro che prevedibili. Nel canto, dietro a Michele si sono piazzati Lorenzo ed Elena, mentre in fondo alla graduatoria troviamo Valentina. Nel ballo, Emiliano ha guidato la classifica, seguito da Alex e Simone; più in difficoltà Nicola, ultimo nella sfida coreografica.

Non solo maglie oro e classifiche. La puntata ha visto anche l’annuncio di nuova musica: Elena è pronta a pubblicare il suo inedito “Lolita”, in uscita lunedì. Un tassello importante nel percorso discografico degli allievi, sempre più orientato verso il mercato reale. Intanto la competizione interna si fa serrata. Con diverse eliminazioni già avvenute nelle scorse settimane, chi è rimasto in gara sa di non poter più sbagliare. Ogni errore può costare caro, ogni esibizione può essere l’ultima occasione per convincere i professori.