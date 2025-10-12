Amici, anticipazioni domenica 12 ottobre: ospiti, sfide, perché Giulia Stabile è assente
Nuovi colpi di scena nella prossima puntata di Amici, in onda domenica 12 ottobre alle ore 14 su Canale 5.
Continuano gli appuntamenti con il talent show Amici, condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5. La nuova puntata viene trasmessa domenica 12 ottobre alle ore 14 e, tra gli ospiti in studio, compaiono Gigi D’Alessio, Fabrizio Moro e Achille Lauro. A far parlare è inoltre l’assenza prolungata della ballerina professionista – ex allieva – Giulia Stabile.
Le anticipazioni della prossima puntata
Lo scorso 9 ottobre è stata registrata la terza puntata del pomeridiano della 25esima edizione di Amici. Ad entrare nella Scuola sono 18 allievi, che dovranno tenersi il banco convincendo i professori e i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali: Opi, Penelope Maria Massa, Valentina Pesaresi, Michele Ballo, Frasa (Francesco Saias), Flavia Buoncristiani, Gabriele Gard, Riccardo Stimolo, Plasma, e Michelle Cavallaro per la categoria canto; Tommaso Troso, Alex, Matilde Fazio, Pierpaolo Monzillo, Emiliano Fiasco, Maria Rosaria Dalmonte, Alessio Di Ponzio e Anna per la categoria ballo.
Secondo le anticipazioni rivelate da Superguidatv, Michelle, Opi, Alex e Alessio sono finiti in sfida e sono quindi a rischio eliminazione. Tommaso ha eseguito il compito richiesto da Emanuel Lo, che lo ha però valutare insufficiente, al contrario delle sue colleghe. Anna e Michele hanno invece vinto le loro rispettive sfide.
A giudicare le performance dei ragazzi sono stati due giudici d’eccezione: Oriella Dorella e l’amatissimo cantautore Gigi D’Alessio. Per la gara di canto, ad aver vinto è stata Flavia, seguita da Valentina e Penelope insieme a Plasma. Opi è invece arrivato in ultima posizione. Nella gara di ballo, al primo posto è invece arrivato Tommaso, secondo Emiliano, mentre Alex ha ottenuto il sesto posto.
Giulia Stabile assente, ecco perché
Nel corso della stessa puntata, Anna Pettinelli e Gigi D’Alessio hanno duettato sulle note di Let it Be, per via di un simpatico botta e risposta sul fatto che, secondo il cantante napoletano, RDS passerebbe poco le sue canzoni. Le voci dicono inoltre che Giulia Stabile sia stata assente, forse per le sue attività professionali a Londra. Qualcuno dice infatti che la ballerina potrebbe trasferirsi nella capitale inglese. Ancora non si sa con certezza se queste voci siano fondate o meno, ma di certo l’ex allieva di Amici ha da sempre manifestato la sua volontà di approfondire nuove tecniche artistiche nel territorio londinese, dove partecipa spesso a stage, corsi di formazione e lezioni specializzate sul mondo della danza. Intanto si aspetta di sapere come andranno a finire le restanti sfide dei giovani allievi.