Amici, anticipazioni domenica 12 ottobre: ospiti, sfide, perché Giulia Stabile è assente

Continuano gli appuntamenti con il talent show Amici, condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5. La nuova puntata viene trasmessa domenica 12 ottobre alle ore 14 e, tra gli ospiti in studio, compaiono Gigi D’Alessio, Fabrizio Moro e Achille Lauro. A far parlare è inoltre l’assenza prolungata della ballerina professionista – ex allieva – Giulia Stabile.

Le anticipazioni della prossima puntata

Lo scorso 9 ottobre è stata registrata la terza puntata del pomeridiano della 25esima edizione di Amici. Ad entrare nella Scuola sono 18 allievi, che dovranno tenersi il banco convincendo i professori e i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali: Opi, Penelope Maria Massa, Valentina Pesaresi, Michele Ballo, Frasa (Francesco Saias), Flavia Buoncristiani, Gabriele Gard, Riccardo Stimolo, Plasma, e Michelle Cavallaro per la categoria canto; Tommaso Troso, Alex, Matilde Fazio, Pierpaolo Monzillo, Emiliano Fiasco, Maria Rosaria Dalmonte, Alessio Di Ponzio e Anna per la categoria ballo.

Secondo le anticipazioni rivelate da Superguidatv, Michelle, Opi, Alex e Alessio sono finiti in sfida e sono quindi a rischio eliminazione. Tommaso ha eseguito il compito richiesto da Emanuel Lo, che lo ha però valutare insufficiente, al contrario delle sue colleghe. Anna e Michele hanno invece vinto le loro rispettive sfide.

A giudicare le performance dei ragazzi sono stati due giudici d’eccezione: Oriella Dorella e l’amatissimo cantautore Gigi D’Alessio. Per la gara di canto, ad aver vinto è stata Flavia, seguita da Valentina e Penelope insieme a Plasma. Opi è invece arrivato in ultima posizione. Nella gara di ballo, al primo posto è invece arrivato Tommaso, secondo Emiliano, mentre Alex ha ottenuto il sesto posto.

Giulia Stabile assente, ecco perché

Nel corso della stessa puntata, Anna Pettinelli e Gigi D’Alessio hanno duettato sulle note di Let it Be, per via di un simpatico botta e risposta sul fatto che, secondo il cantante napoletano, RDS passerebbe poco le sue canzoni. Le voci dicono inoltre che Giulia Stabile sia stata assente, forse per le sue attività professionali a Londra. Qualcuno dice infatti che la ballerina potrebbe trasferirsi nella capitale inglese. Ancora non si sa con certezza se queste voci siano fondate o meno, ma di certo l’ex allieva di Amici ha da sempre manifestato la sua volontà di approfondire nuove tecniche artistiche nel territorio londinese, dove partecipa spesso a stage, corsi di formazione e lezioni specializzate sul mondo della danza. Intanto si aspetta di sapere come andranno a finire le restanti sfide dei giovani allievi.