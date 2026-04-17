Amici, anticipazioni 18 aprile: colpo di scena al ballottaggio e un ritorno attesissimo in studio. Eliminati e ospiti

Il Serale di Amici entra nel vivo e la tensione in casetta si taglia ormai con il coltello. La registrazione del 16 aprile, che vedremo in onda sabato 18 su Canale 5, ha rimescolato ancora una volta le carte, lasciando i fan con il fiato sospeso per un’eliminazione che profuma di colpo di scena.

Dieci talenti rimasti, tre squadre agguerrite e una giuria d’eccezione che quest’anno schiera Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e Amadeus, con l’aggiunta del pepe di Cristiano Malgioglio.

Mentre Maria De Filippi gestisce il traffico di emozioni, il palco ha ospitato grandi ritorni e conferme.

Biagio Antonacci ha riabbracciato lo studio per presentare il suo nuovo singolo You&Me, seguito dalla freschezza di Nicolò Filippucci, fresco di trionfo a Sanremo Nuove Proposte, che ha portato la sua Tutte Le Ragazze Vogliono Canzoni D’Amore.

Per alleggerire la pressione, spazio alla comicità di Carlo Amleto e al gioco ‘Password’ con Alessandro Cattelan.

Alex domina, Riccardo rischia grosso: il ballottaggio e l’eliminazione

La gara è stata un susseguirsi di sorpassi e guanti di sfida infuocati. Nella prima manche, il team Cuccarini-Peparini ha tentato il colpaccio contro i “temibili” Zerbi-Celentano: brilla la stella di Alex, che strappa il punto nel tango contro Nicola e trascina i suoi, nonostante la risposta d’orgoglio di Elena.

Le tensioni sono esplose nella seconda parte, dove i pupilli di Zerbi hanno sfidato la squadra Pettinelli-Emanuel Lo. Se Riccardo è riuscito a imporsi su Gard in un guanto di sfida molto tecnico, la risposta di Kiara non si è fatta attendere.

Ma è alla fine dei giochi che il clima si è fatto gelido: i tre ballottaggi hanno decretato i nomi di chi, tra poche ore, potrebbe dire addio al sogno della vittoria.

In bilico per l’eliminazione finale ci sono Lorenzo, Kiara e Riccardo. Tre profili diversi, tre talenti che hanno dato tutto ma che ora attendono il verdetto finale tra le mura della casetta, lontano dalle telecamere dello studio ma sotto l’occhio implacabile di Maria.

Chi di loro vedrà spegnersi il proprio sogno a un passo dal traguardo? Alla De Filippi il compito di comunicarlo nella prossima puntata.