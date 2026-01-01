Amici, Anna Pettinelli cambia look da Federico Fashion Style. Il prima e il dopo

Anna Pettinelli ha raggiunto ancora una volta il salone di Federico Fashion Style e ha rinnovato il suo look.

Anna Pettinelli è pronta a tornare dietro i banchi di Amici dopo la pausa natalizia e lo fa con un nuovo look. L’insegnante del talent ha infatti scelto di rinnovare il proprio aspetto recandosi da Federico Fashion Style, uno degli hair stylists più amati del mondo dello spettacolo. Un cambiamento che è stato molto apprezzato dai fan e che sta già facendo il giro della rete.

Il nuovo look di Anna Pettinelli

Dopo un anno in cui è stata molto impegnata sia ad Amici che in radio, l’insegnante del talent di Canale 5 ha deciso di dedicare qualche ora del suo tempo al suo aspetto fisico e al suo benessere. Si è quindi recata dal parrucchiere, con precisione dal famoso Federico Fashion Style. Il suo obiettivo? Dare una nuova vita ai suoi capelli. Il famoso hair stylist ha senz’altro fatto un ottimo lavoro e, oltre a dare un colore alla sua chioma, le ha anche conferito una forma completamente nuova.

A condividere questa “trasformazione” è stato lo stesso Federico, che ha appunto pubblicato un video ritraente la Pettinelli alle prese con il cambio look. Il video sta infatti facendo il giro del web. “Mi hai fatto di tutto”, ha detto lei rivolgendosi all’hair stylist. Quest’ultimo ha quindi cambiato del suo cambio colore e della sua bellezza, rifiorita con questo look all’ultimo grido.

Chi è Anna Pettinelli

Una delle figure più autorevoli della radiofonia italiana, Pettinelli è legata al network RDS, dove lavora dalla fine degli anni ’80. Il suo percorso è iniziato anni fa, quando lei era giovanissima, in Toscana ed è stato consacrato negli anni ’80 grazie alla conduzione di programmi musicali iconici come Discoring e del Festival di Sanremo. Tra l’altro, è oggi diventata anche un volto famoso della televisione contemporanea, grazie al suo ruolo di insegnante di canto nel talent Amici di Maria De Filippi, dove si è distinta per la sua schiettezza e per la sua competenza tecnica. Nel corso degli anni si è reinventata e ha partecipato a diversi reality show come Temptation Island Vip, partecipando anche ai principali talk show pomeridiani in qualità di opinionista. Ha inoltre avuto brevi esperienze come attrice cinematografica e scrittrice.

Pettinelli è sempre stata molto riservata, ma di lei si sa che è madre di Carolina Russi, nata nel 1992 da una relazione con un uomo non appartenente al mondo dello spettacolo. Carolina è oggi anche lei speaker radiofonica e ha anche partecipato al programma The Voice of Italy come cantante. Tra le sue relazioni più famose c’è quella, ormai terminata, con Stefano Macchi.