Amici, Alessia eliminata: arriva la proposta (a sorpresa) di Maria De Filippi

Alessia è stata eliminata da Amici, ma Maria De Filippi l’ha colta di sorpresa con una proposta inaspettata. La ballerina è stata un vero punto di riferimento per questa edizione del talent, tanto che le sue abilità artistiche sono state notate sin da subito. Allieva di Alessandra Celentano, è arrivata in finale facendo notare subito la sua determinazione ma è ora stata eliminata. In finalissima sono infatti finiti TriGno e Daniele, rispettivamente della categoria canto e ballo. Con grande sorpresa è arrivata per Alessia una proposta da parte della conduttrice.

Il gesto di Maria De Filippi per Alessia

Prima della sua eliminazione, la stessa conduttrice ha fatto presente che l’allieva ha più volte espresso le sue incertezze sul suo futuro dopo il talent. Essendo una ballerina di balli latino-americani, temeva infatti di non poter ricevere alcuna borsa di studio come gli altri suoi colleghi. In realtà, per lei c’è stata in primis una sorpresa da parte di Roberto Bolle, che l’ha invitata a danzare con lui in occasione di On Dance, la manifestazione che tiene ogni anno in piazza Duomo a Milano e che racchiude centinaia di danzatori in tutta Italia.

Dopodiché, Maria De Filippi le ha comunicato la sua decisione di reclutarla nel cast di ballerini professionisti della scuola di Amici. Chiara farà quindi parte, dal prossimo anno, del programma insieme a tutti i suoi colleghi.