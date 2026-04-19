Amici 25, quinta puntata: Kiara eliminata, Emiliano commuove tutti | Sintesi e Pagelle

Prosegue il serale di Amici, eliminata Kiara, la ballerina della squadra Lo-Pettinelli, al ballottaggio finale con Riccardo e Lorenzo. La quinta puntata ha nel 17enne Emiliano il suo momento più alto e in Amadeus la rivelazione più sorprendente. Sintesi critica e pagelle.

Partiamo dall’immagine che ha smosso di più, non solo il rumorosissimo pubblico dello studio ma anche quello di casa. C’è un salvadanaio di latta, che Emiliano aveva costruito insieme a suo padre quando aveva pochi anni e che gli autori di Amici hanno posizionato nella scenografia senza dirgli nulla. Lui lo vede esposto sullo sfondo mentre balla Anima Fragile.

L’impressione è che lo noti e si ferma per una frazione di secondo e questo cambia qualcosa nel modo in cui si esibisce. Si commuove Maria De Filippi seguita a ruota da Elena D’Amario, Amadeus e Gigi D’Alessio. Emiliano ha diciassette anni, è il più giovane in gara, ed è già il concorrente che probabilmente ricorderemo di più di questa edizione.

Il momento della serata: Emiliano e Mister Rubino

Il trucco della regia funziona perché la reazione di Emiliano è autentica, e la danza che segue ha una qualità emotiva che la tecnica da sola non avrebbe potuto produrre. Il ragazzo piange e in una tv di emozioni costruite a tavolino non capita spesso che un’esibizione in un talent riesca in qualche modo a fermare tutto il resto.

Anche Amadeus è protagonista di un momento inaspettato: si alza dalla poltrona di giudice, va al centro del palco e rincuora Gard dopo che il cantante si era bloccato a pochi secondi dall’inizio del guanto di sfida su Quando finisce un amore di Cocciante a causa di un problemino tecnico.

“Sai quante volte succede a Sanremo? Hai fatto la cosa migliore, fermarti.” Il pubblico applaude. Amadeus invita il ragazzo a bere un sorso d’acqua, a ritrovare la calma, e poi lo fa ricominciare. Gard riparte e conclude. Nel voto finale ha perso contro Riccardo, ma il momento in cui Amadeus ha lasciato la sedia di giudice per farsi accanto a un ragazzo in difficoltà è stato un altro momento particolarmente umano e riuscito.

Le manche e l’eliminazione

La struttura della puntata ha visto tre manche tra le squadre con guanti di sfida, ballottaggi intermedi e un ballottaggio finale a tre. La prima manche ha opposto Zerbi-Celentano a Cuccarini-Peparini: Alex ha battuto Nicola nel guanto del tango, Emiliano ha vinto contro Angie su Don’t Leave Me This Way. Nella seconda manche, tra Cuccarini-Peparini e Lo-Pettinelli, al ballottaggio sono finiti Kiara e Alessio — e si è salvato Alessio. Nella terza manche, Zerbi-Celentano ha sfidato Cuccarini-Peparini: Elena ha perso contro Angie, ma Gigi D’Alessio ha assegnato la vittoria di manche alla squadra di Cuccarini.

Al ballottaggio finale: Riccardo, Kiara e Lorenzo. Kiara – che per la verità già da qualche settimana era sempre sembrata sul bilico dell’esclusione – ha ballato su Wicked Games di Raign — una delle esibizioni tecnicamente più pulite della serata. Lorenzo si è esibito con il suo inedito Dimmelo tu. Riccardo ha cantato Un minuto in più. L’eliminata è Kiara, pur con una delle prestazioni più convincenti della sua intera stagione.

Maria De Filippi le ha rivolto parole di affetto: “Mi dispiace che la lingua ti abbia messo in difficoltà.” Kiara: “È stata comunque una esperienza straordinaria, la migliore che potessi desiderare”.

Ospiti della serata: Vanessa Incontrada e Luca Laurenti nel gioco delle password condotto da Alessandro Cattelan, Biagio Antonacci con il nuovo singolo You & Me, e Nicolò Filippucci — vincitore delle Nuove Proposte a Sanremo 2026 — con Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore.

Amici, le pagelle della quinta puntata

Emiliano — 9

Il più giovane, il più commovente, il più sicuro di sé quando la tecnica smette di essere l’obiettivo e diventa lo strumento. Il momento con il salvadanaio del papà è già nella storia di questa edizione.

Elena — 7,5

Il timbro piacevolmente rétro su Amore Disperato di Nada è impeccabile. La padronanza del palco in inglese con Disco Inferno è una delle sue cifre più solide. Una delle cose che a molti di questi ragazzi manca è proprio il timbro in inglese. Nei momenti in cui si lascia guidare dall’istinto piuttosto che dalla perfezione è superlativa: forse la candidata più convincente alla vittoria finale.

Angie — 7

Appena un pochino appannata all’inizio con Don’t Leave Me This Way, recupera pienamente nella sfida diretta con Elena. Ha costruito intorno a sé un tifo che non è solo casuale e di pancia: il pubblico sente qualcosa di autentico. Tuttavia deve ancora trovare l’esibizione che la definisca definitivamente.

Nicola — 7

Competizione a parte. Quando esce dalla danza classica per confrontarsi con altri stili, dimostra di essere all’altezza di qualsiasi sfida. Non fa mai la cosa più facile ma quella che sembra interessargli di più ed è una chiave di lettura interessante per un ragazzo che dall’inizio della trasmissione è indubbiamente cresciuto moltissimo.

Amadeus — 7

Ad Amici ha trovato uno spazio di espressione che lo ha restituito a un ruolo davvero significativo, lontanissimo dai giochini di Nove. In trasmissione riesce a dimostrarsi non semplicemente un giudice quanto piuttosto un punto di riferimento. Divertente anche la battuta in diretta di Gigi D’Alessio che dice “…ho visto ballare Amadeus ed è la seconda volta che piango”. Un modo come un altro per sottolineare quanto Amadeus stia prendendo spazio in modo naturale.

Alex — 6,5

Accoglie ogni sfida con il sorriso e con l’impegno di chi sa di poter perdere e non ne fa un dramma. Il latinoamericano non è il suo stile, ma ci si butta lo stesso. Vale.

Lorenzo — 6

L’inedito Dimmelo tu funziona in un universo pop italiano in cui potrebbe trovare una dimensione propria. Il ballottaggio finale lo salva, ma la sensazione è che il margine si stia assottigliando. Probabilmente funzionerà meglio fuori che dentro.

Riccardo — 6

Serata migliore delle precedenti: il flow su Il ritmo delle cose di Rkomi e il bisbiglio su Tango di Tananai — suggerito da Gigi D’Alessio — hanno mostrato una sfumatura nuova. Resta fragile quando punta sull’intensità emotiva invece di appoggiarsi alla tecnica.

Gard — 5,5

Il blocco su Quando finisce un amore non è il problema: il problema è che la versione ripresa, pur corretta, non ha trasmesso molto di più di quella interrotta. Un periodo difficile che non passa inosservato.

Kiara (eliminata) — 6

Ha ballato bene fino all’ultimo. La barriera linguistica l’ha tenuta lontana dal pubblico per tutta la stagione, ma chi l’ha guardata ballare sapeva già cosa stava vedendo. La sua uscita lascia la gara tecnicamente un po’ più povera.

Alessandra Celentano — 4

Si dice il già detto, tanto che forse è anche inutile ripeterlo. Monologhi lunghi, commenti gratuitamente cattivi e a tratti anche ingiusti, interruzioni continue durante le spiegazioni degli altri giudici. Cristiano Malgioglio che sbotta è quanto meno comprensibile. E condivisibile.