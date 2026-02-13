Amici 25, confronto acceso tra Emiliano e Alex: le dichiarazioni che fanno discutere

Nello studio di Amici, i ballerini Emiliano Fiasco e Alex Calu sono stati protagonisti del gioco Quanto mi conosci?. Si è trattato di un confronto molto simpatico, che ha permesso ai due giovani allievi del programma di esprimere parole di affetto e di stima nei confronti dell’altro.

Il confronto tra Alex ed Emiliano ad Amici

Il prossimo 15 febbraio andrà in onda una nuova puntata del pomeridiano del talent. Dopo l’eliminazione della ballerina Maria Rosaria Dalmonte, ad essere ancora in gara sono Opi, Valentina, Michele, Gard, Riccardo, Plasma, Lorenzo, Elena, Angie e Caterina per la categoria canto; Alex, Emiliano, Alessio, Kiara, Simone, Giulia, Nicola e Antonio per la categoria ballo. In attesa di scoprire chi tra loro riuscirà ad accedere al Serale, nello scorso daytime, i ballerini Emiliano ed Alex sono stati chiamati in sala prove dalla produzione e hanno giocato al test “Quanto mi conosci?“.

Il primo a parlare è stato Emiliano, che ha elencato pregi e difetti del suo compagna. “Lui strappa sempre un sorriso ma è un po’ permaloso” – ha dichiarato – “si lega tutto, magari una discussione di tre mesi fa se la porta avanti fino a chissà quando. I difetti ce li abbiamo tutti, siamo umani. Sogni nel cassetto? Fare il professionista ad Amici e ballare sulle navi. Paure ne hai…la tua paura più grande secondo me è il giudizio degli altri e questo ci accomuna. Penso che noi due siamo molto simili…più di quanto pensiamo“.

In seguito ha preso parola anche Alex che, a proposito di Emiliano, ha rivelato di ritenere il suo compagno testardo ma anche sensibile e altruista. “Per me è un pregio perché sul ballo sei molto testardo, sei sempre lì determinato finché non ottieni una cosa non molli” – ha continuato – “Difficilmente si apre sui suoi problemi, mi piacerebbe che lo facessi con me. Il suo sogno nel cassetto è quello di lavorare in una compagnia e diventare un ballerino importante. Paure? Di essere giudicato e rimanere solo. Lui è fortissimo e riesce sempre ad emozionare in qualsiasi esibizione”.

Emiliano è il più votato

Nel frattempo, il ballerino Emiliano è stato votato dalla classe come il più meritevole per accedere al serale del talent di Maria De Filippi. “Mi fanno piacere le cose che mi avete detto perché comunque non abbiamo mai avuto un momento di confronto tra di noi…. Veramente, grazie. Speriamo bene”, ha detto lui.