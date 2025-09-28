Amici 25, come partecipare alle registrazioni: tutti i dettagli

Il talent di Maria De Filippi è tornato su Canale 5 con una nuova edizione. Sono stati confermati tutti i professori: Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini per il canto, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo per il ballo. L’unica novità è quella che riguarda Veronica Peparini, che in passato aveva già partecipato al programma in qualità di insegnante. Nel corso della prima puntata, tra gli ospiti presentatisi in studio ci sono stati Simona Ventura, Giuseppe Giofré, Irama, Francesca Fagnani, Geppi Cucciari e Stash dei The Kolors.

Come partecipare alle registrazioni come pubblico

Il programma Amici viene registrato settimanalmente a Roma: c’è anche un modo gratuito per partecipare alle puntate in qualità di pubblico. Quest’ultimo viene gestito da Perla Promotion, che si occupa di tutti i programmi prodotti da Fascino P.G.T., la società di produzione creata da Maria De Filippi. Queste sono le informazioni utili per chi voglia prendere parte alle registrazioni:

Non esistono biglietti da acquistare per partecipare come pubblico ad Amici;

Il pubblico di Amici è gestito da Perla Promotion;

Il pubblico di Amici partecipa gratis e non viene pagato;

Gli studi di Amici sono a Roma e nello specifico presso Studi Elios;

Il pubblico va dai 14 anni compiuti ai 45 anni;

La registrazione della puntata Serale (quella che va in onda il sabato nella seconda fase della trasmissione) avviene il giovedì dalle ore 14:30 alle ore 21:30 a Roma;

I posti riservati al pubblico si esauriscono in fretta data l’elevata richiesta.

Per richiedere la possibilità di partecipare come pubblico al Serale di Amici, occorre in primis visitare il sito di Perla Promotion (www.perlapromotion.it); cliccare sulla voce di menu Eventi oppure sul banner dedicato ad Amici; cliccare su Registrati e inserire i dati richiesti: si possono portare fino a 3 persone (in tal caso è bene inserire nomi, cognomi e date di nascita); confermare la prenotazione, per poi ricevere tutti i dettagli via mail.

Altri dettagli sulla domanda da presentare

Tra l’altro, è consentito l’ingresso in studio a persone di età dai 14 anni compiuti, e i minorenni dovranno essere muniti di liberatoria firmata dai genitori. Durante la trasmissione non è consentito l’utilizzo di smartphone: tutti gli oggetti personali dovranno essere riposti nel guardaroba (incluse borse, zaini e qualsiasi altro oggetto personale). Per tutte le altre informazioni relative alla modulistica da presentare una volta raggiunti gli studi, o per tutti i restanti dettagli, si può visitare il sito www.perlapromotion.it.