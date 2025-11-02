Home Gossip Amici 25, chi è Valentina Pesaresi: età, dove vive, fidanzato, Instagram. Tutto su di lei

Amici 25, chi è Valentina Pesaresi: età, dove vive, fidanzato, Instagram. Tutto su di lei

Tra le allieve più amate di questa edizione di Amici c’è Valentina Pesaresi, entrata nella squadra di Rudy Zerbi.

di Stefania Meneghella
Amici 25, chi è Valentina Pesaresi: età, dove vive, fidanzato, Instagram. Tutto su di lei
2 Novembre 2025 22:30

Valentina Pesaresi è una delle allieve di canto della nuova edizione di Amici, lo storico talent show che è condotto ormai da anni da Maria De Filippi. La sua presenza in studio ha già fatto catturato l’attenzione degli insegnanti e del pubblico a casa, tutti convinti del talento della ragazza.

Chi è Valentina Pesaresi

Originaria dell’Emilia Romagna, al momento non si conosce la sua data di nascita e non si è quindi in grado di conoscere la sua età precisa. Da sempre è appassionata di musica, tanto che ha iniziato da giovanissima a studiare questa disciplina, in modo da migliorare le sue doti canore. Ad accompagnarla in questa avventura è stato soprattutto suo padre Luca, chitarrista, che le ha trasmesso una forte passioni per le canzoni.

valentina pesaresi chi è
Chi è Valentina Pesaresi di Amici (foto ig @valentina_pesaresi) tvblog.it

I due hanno anche formato un duo, i Vuelle, e cantano insieme nel tempo libero. Padre e figlia si sono esibiti negli anni per strada, ma anche su alcuni palchi degni di nota. Tra l’altro si sono anche aggiudicati dei premi. Quando è entrata nella scuola di Amici, ad aver creduto in primis nelle sue potenzialità è stato Rudy Zerbi, suo coach in questa avventura televisiva. Il giorno dell’audizione, Valentina ha portato il brano The Climb tratto dal film Hannah Montana: The Movie di Miley Cyrus, data la sua passione per la Disney. Tra l’altro si è dimostrata essere un’artista che riesce a spaziare tra vari generi, e a passare dal pop al rock. Oltre ad essere cantante, Valentina è anche pianista e, nei duetti fatti con il papà, si è occupata spesso di suonare il pianto mentre lui era al microfono.

Tra le sue band preferite ci sono inoltre i Pink Floyd, tanto che è stata anche la corista di una loro tribute band. Attiva sui social, ha un profilo Instagram ufficiale che vanta la presenza di quasi 7000 followers e che è sicuramente destinato a crescere.

La vita privata

Di Valentina si sa inoltre che è vegana e che è anche appassionata di make up: sui social si può infatti trovare il suo secondo profilo da truccatrice @muart.nature. In passato ha tra l’altro lavorato come commessa in un negozio di trucchi. Non si conosce invece il suo stato sentimentale: la giovane allieva di Amici si è infatti mostrata sin da subito molto riservata ma, secondo alcune ipotesi che circolano in rete, dovrebbe essere single. La sua presenza nel programma ha già fatto molto parlare.

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