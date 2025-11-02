Amici 25, chi è Valentina Pesaresi: età, dove vive, fidanzato, Instagram. Tutto su di lei

Valentina Pesaresi è una delle allieve di canto della nuova edizione di Amici, lo storico talent show che è condotto ormai da anni da Maria De Filippi. La sua presenza in studio ha già fatto catturato l’attenzione degli insegnanti e del pubblico a casa, tutti convinti del talento della ragazza.

Chi è Valentina Pesaresi

Originaria dell’Emilia Romagna, al momento non si conosce la sua data di nascita e non si è quindi in grado di conoscere la sua età precisa. Da sempre è appassionata di musica, tanto che ha iniziato da giovanissima a studiare questa disciplina, in modo da migliorare le sue doti canore. Ad accompagnarla in questa avventura è stato soprattutto suo padre Luca, chitarrista, che le ha trasmesso una forte passioni per le canzoni.

I due hanno anche formato un duo, i Vuelle, e cantano insieme nel tempo libero. Padre e figlia si sono esibiti negli anni per strada, ma anche su alcuni palchi degni di nota. Tra l’altro si sono anche aggiudicati dei premi. Quando è entrata nella scuola di Amici, ad aver creduto in primis nelle sue potenzialità è stato Rudy Zerbi, suo coach in questa avventura televisiva. Il giorno dell’audizione, Valentina ha portato il brano The Climb tratto dal film Hannah Montana: The Movie di Miley Cyrus, data la sua passione per la Disney. Tra l’altro si è dimostrata essere un’artista che riesce a spaziare tra vari generi, e a passare dal pop al rock. Oltre ad essere cantante, Valentina è anche pianista e, nei duetti fatti con il papà, si è occupata spesso di suonare il pianto mentre lui era al microfono.

Tra le sue band preferite ci sono inoltre i Pink Floyd, tanto che è stata anche la corista di una loro tribute band. Attiva sui social, ha un profilo Instagram ufficiale che vanta la presenza di quasi 7000 followers e che è sicuramente destinato a crescere.

La vita privata

Di Valentina si sa inoltre che è vegana e che è anche appassionata di make up: sui social si può infatti trovare il suo secondo profilo da truccatrice @muart.nature. In passato ha tra l’altro lavorato come commessa in un negozio di trucchi. Non si conosce invece il suo stato sentimentale: la giovane allieva di Amici si è infatti mostrata sin da subito molto riservata ma, secondo alcune ipotesi che circolano in rete, dovrebbe essere single. La sua presenza nel programma ha già fatto molto parlare.