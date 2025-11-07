Amici 25, chi è Plasma: età, dove vive, studi, fidanzata, vero nome. Tutto sul giovane allievo

Il rapper genovese è determinato e prima del talent di Maria De Filippi ha partecipato ad uno show molto famoso

La nuova edizione di Amici 25 presenta nel cast una voce che sta attirando in particolar modo l’attenzione del pubblico: si tratta di Plasma 8003 all’anagrafe Antonio Silvestri, ma soprattutto un rapper, tra i più promettenti di quest’anno Nonostante la sua giovane età, porta con sé un percorso artistico già sorprendentemente strutturato. La sua presenza nel talent non è un caso: ha all’attivo esperienze televisive, collaborazioni importanti e brani che hanno iniziato a farsi strada sulle piattaforme digitali.

Il suo ingresso nella scuola è stato fortemente voluto da Rudy Zerbi, che lo ha individuato come un talento da coltivare e una ventata nuova nella categoria rap. Plasma si è presentato con un’identità precisa, una scrittura già riconoscibile e un vissuto che traspare nei testi, elementi che gli stanno già valendo i primi consensi tra professori e telespettatori.

Il suo nome d’arte incuriosisce, ma ciò che colpisce davvero è la determinazione che Plasma ha dimostrato negli ultimi anni. Prima di approdare nel programma di Maria De Filippi, infatti, aveva già tentato un percorso nella musica mainstream, dimostrando di non arrendersi facilmente davanti agli ostacoli.

Chi è Plasma: origini ed età

Antonio Silvestri è originario di Genova, città in cui è nato e cresciuto, e che rimane un punto fermo nella sua identità artistica. La sua età non è stata resa pubblica nei dettagli, anche perché l’artista mantiene un profilo piuttosto riservato, ma si sa che è giovanissimo e che la sua carriera è iniziata molto presto.

Nonostante la discrezione che lo contraddistingue, Plasma ha già un piccolo pubblico affezionato. I suoi profili social stanno crescendo rapidamente e contano al momento oltre 18mila follower, grazie soprattutto all’ingresso nel talent sta amplificando la sua visibilità.

Prima di Amici, Plasma aveva tentato la scalata a X Factor 2024. L’audizione fu un successo e riuscì ad accedere ai Bootcamp, dove però la sua avventura si concluse a sorpresa. La decisione della giudice Paola Iezzi lo estromise dal percorso, ma Plasma non si lasciò abbattere. “Solo un giorno per starci male, poi torno a lavorare”, aveva dichiarato sui social dopo l’eliminazione: una frase che racconta perfettamente la sua mentalità. Quella determinazione lo ha portato fino alla scuola di Amici, dove ora ha una nuova occasione per dimostrare il suo valore.

Prima ancora dell’arrivo nel talent, Plasma aveva già iniziato a farsi conoscere con alcuni singoli. Tra questi: “No Money”, brano che gli ha permesso di collaborare con due artisti genovesi oggi amatissimi, Olly e Alfa; poi “Sempre qua”, “Afterparty”, “Aria”, “Pelleossa”, “Nord Est”, “Città Spenta”, oltre all’EP “Lepre dei Tetti”.

Le sue pubblicazioni hanno raccolto decine di migliaia di ascolti su Spotify, creando una base solida su cui costruire il suo futuro musicale.