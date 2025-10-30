Amici 25, chi è Opi: età, studi, dove vive, fidanzata. Tutto sul giovane cantante

Opi è il nome d’arte di Simone Opini, uno dei concorrenti di questa edizione di Amici. Il giovane allievo ha 24 anni, è originario di Bonate Sopra, in provincia di Bergamo, ed è entrato nel team di lavoro di Anna Pettinelli. Questa non è stata la prima volta in cui si esibito nello studio di Amici, dato che lo scorso anno aveva partecipato – il 27 ottobre – ad una sfida nel pomeridiano contro TrigNO, che ha poi vinto la categoria canto del talent. All’epoca aveva presentato l’inedito Niente di meglio di te, pubblicato nelle settimane successive. In quella occasione TrigNO aveva invece interpretato il brano Maledetta Milano, parte integrante del suo EP.

Chi è il giovane cantante Opi

L’allievo è appunto nato a Bonate Sopra, in provincia di Bergamo, e si è avvicinato sin da ragazzino alla musica, in particolare al genere pop punk. Durante la sua permanenza nella scuola d’Arte più famosa della tv, lui stesso ha raccontato di aver lavorato come imbianchino e che, negli ultimi anni, ha preso in considerazione il percorso musicale. Si è infatti presentato alla prima sfida con il brano inedito Farfheneit, con cui ha descritto l’eterno complesso della fuga all’interno di una relazione. La canzone parla infatti dell’indecisione continua che c’è in una coppia: restare oppure scappare via?

Opi si è inoltre distinto, nella Scuola, sia per i suoi tatuaggi che per le imitazioni degli altri concorrenti e dei giudici. Molto attivo sui social, è diventato virale con i suoi account Instagram e Tik Tok, dove racconta la sua quotidianità e la sua attività musicale.

I numeri su Spotify e le sue canzoni

Durante la prima sfida di questa edizione di Amici, è stato appunto presentato l’inedito Farheneit. In più, Opi ha pubblicato 4 brani negli ultimi due anni e che sono disponibile sul suo account Spotify. La prima è New York, mentre la seconda Niente di meglio di te, che aveva cantato durante la sfida con TrigNo nella scorsa edizione del talent. Inoltre si possono ascoltare Mi sento così e Sad Vibe, pubblicata lo scorso 13 giugno. Quest’ultima è la canzone più ascoltata e ha raggiunto 40.000 stream. Opi è inoltre stato raggiunto da 5.000 ascoltatori mensili in più nelle ultime settimane: da 3.5mila seguaci è infatti arrivato a 8.5mila.

La sua musica è infatti stata molto apprezzata dagli insegnanti di Amici, in particolare da Anna Pettinelli, che l’ha voluto in squadra con sé dopo l’esibizione.