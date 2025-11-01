Amici 25, chi è Gard: età, dove vive, fidanzata, il legame con il nonno, Instagram. Tutto su di lui

Gard è uno dei cantanti di Amici 25 che ha già conquistato il pubblico: il passato, la vita privata e le curiosità su di lui.

“Questo è quello che voglio fare nella vita, perché la musica è tutto per me”. Non sono parole a caso quelle scritte da Gard la scorsa estate prima di scoprire di essere uno dei cantanti di Amici 25. Provino dopo provino, ha superato le selezioni entrando a far parte della scuola di Maria De Filippi. A sceglierlo è stata Anna Pettinelli, rapita dal suo talento, ma anche dall’emotività che il giovane talento trasmette ogni volta che sale sul palco e prende il microfono tra le mani.

Il suo sembra un percorso predestinato. Nato a Genova 18 anni fa, è cresciuto ascoltando i grandi cantautori genovesi che hanno scritto pagine importanti per la musica italiana. Bruno Lauzi, Luigi Tenco, Umberto Bindi, Gino Paoli e Fabrizio De Andrè sono alcuni dei grandi artisti che hanno reso famosa la scuola genovese e, tra tutti, il modello di Gard è Fabrizio De Andrè insieme a Marco Mengoni, Ultimo, Tiziano Ferro che sono i suoi punti di riferimento artistici attuali.

Tutto su Gabriele Gard

Gabriele Gard che ha scelto come nome d’arte semplicemente Gard, ha cominciato a cantare sin da piccolo. A trasmettergli la passione per la musica è stato il nonno che amava cantare con gli amici in campeggio le canzoni di Fabrizio De Andrè. Proprio con il nonno, il piccolo Gabriele impara la sua prima canzone, Io vagabondo dei Nomadi. “Ero biondo, minuscolo e avevo 4 anni”, ha raccontato Gard nella scuola di Amici. Dopo aver cantato da piccolo, Gard ha poi smesso e la morte del nonno, nel 2016, gli ha arrecato un dolore enorme.

Crescendo, la passione per la musica è tornata e per il nonno ha scritto la canzone “Per te”. Prima di approdare nella scuola di Amici, Gard ha mosso i suoi primi passi esibendosi su piccoli palchi, quelli delle feste di paese in Liguria, quelli delle gare canore tra le scuole. Un talento delicato quello del giovane allievo di Amici che, su Instagram dove ha un profilo pubblico, ha sempre condiviso video trasmettendo agli altri tutto ciò che ha dentro attraverso la musica.

E Gard, dentro, ha un mondo da scoprire e da raccontare come ha cominciato a fare nella scuola di Amici svelando il dolore provato in passato per il bullismo subito. “Mi davano del diverso”, ha raccontato durante un incontro con Giulia Stabile arrivata nella scuola per parlare di bullismo. Sensibile ed emotivo, Gard è sempre stato un ragazzo che si rapporta agli altri in punta di piedi e che, per difesa personale, tende ad isolarsi per paura di essere escluso. “Ho fatto anche terapia”, ha aggiunto.

Nella scuola di Amici 25 si è esibito più volte e, tra le performance più toccanti c’è quella sulle note di Nonno Hollywood, brano di Enrico Nigiotti e che Gabriele ha dedicato all’amatissimo nonno. Con i consigli di Anna Pettinelli e degli altri vocal coach, sta seguendo un percorso lineare crescendo vocalmente puntata dopo puntata.

La vita privata e la fidanzata

Schivo, discreto e riservato, Gabriele Gard condivide pochissimo della sua vita privata. Nel cuore del giovane cantante, attualmente, non sembrerebbe esserci una fidanzata. Pochissimi i dettagli sui suoi affetti e sulla famiglia a cui Gabriele è profondamente legato.

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Nella scuola sta creando un rapporto speciale con Flavia, altra cantante di Amici. Tra i due, la complicità sta crescendo continuando e esserci un sentimento che va oltre l’amicizia. A scatenare rumors sul rapporto tra i due cantanti è stata la scelta di Gard che, quando ha dovuto scegliere un compagno con cui condividere un pranzo speciale ha fatto proprio il nome di Flavia.