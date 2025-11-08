Amici 25, chi è Alex Calu: età, dove vive, studi, vita privata, Instagram. Tutto sul ballerino

Alex Calu è tra gli allievi più amati della nuova edizione di Amici. Il giovane ballerino ha infatti subito conquistato i cuori dei telespettatori e degli insegnanti, tanto che la sua ammissione nella scuola è stata presa in considerazione sin da subito. Alex ha 19 anni, è originario di Napoli e negli anni si è specializzato soprattutto nel ballo latino-americano, conquistando il titolo di campione italiano Under 21. Nel talent è entrato sotto la guida di Veronica Peparini.

Chi è Alex Calu e qual è la sua storia

Nel corso di una precedente puntate, Alex è stato preso di mira dall’insegnante Alessandra Celentano, che lo ha definito “troppo magro e poco muscoloso“. Inconsapevolmente, la Maestra ha infatti tirato in ballo un argomento per lui molto delicato, tanto che il ragazzo si è aperto a Maria De Filippi e ha confessato di aver sofferto di disturbi alimentari. “Non mi piaccio“, ha detto poi.

“Ho avuto problemi fisici, disturbi alimentari quando avevo 16 o 17 anni” – ha continuato lui – “Ero davvero molto magro, troppo. Delle volte sceglievo di non mangiare, a causa di un’insicurezza mentale, io mi sentivo grosso e vedevo tutti più belli di me”. Lui stesso ha inoltre svelato di avere difficoltà a mostrarsi con abiti più scoperti o a lasciare braccia e gambe nude. La conduttrice ha così provato a incoraggiarlo e gli ha ricordato che anche i suoi compagni hanno le sue stesse insicurezze ma che queste vanno prima o poi affrontate. Il ballerino ha così accolto positivamente il compito assegnatogli da Alessandra Celentano.

“La sua lettera ha toccato un tasto dolente” – ha ammesso il ballerino – “ma voglio affrontarlo. So che devo partire da un’alimentazione equilibrata e devo imparare a sentirmi bene con me stesse, prima di tutto per me e poi per la danza“. Maria ha tra l’altro invitato anche gli altri ragazzi a condividere le proprie insicurezza, sottolineando che ogni artista porta con sé fragilità. “Non volevo farti commuovere” – ha risposto lei – “ma solo farti capire che certe difficoltà accomunano tutti e che parlarne aiuta a superarle“.

Quello di Alex è quindi un percorso che riguarda anche la crescita personale, oltre che la tecnica e la preparazione sul palco. Il giovane artista sta dimostrando di riuscire a trasformare le sue insicurezze in forza, affrontando così la critica in modo costruttivo e lavorando sulla propria immagine, sia fisica che interiore. Del resto, lui si è confermato sin da subito uno dei ballerini più promettenti di questa edizione.