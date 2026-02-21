Amici 25, Caterina esclusa da Rudy Zerbi: la reazione dell’allieva

Ancora colpi di scena nel programma Amici di Maria De Filippi. Nel corso della puntata andata in onda lo scorso 18 febbraio su Canale 5, la squadra di Rudy Zerbi ha dovuto affrontare alcuni momenti poco piacevoli. Il docente ha infatti annunciato, ai suoi tre allievi, che non si sarebbero esibiti tutti durante il successivo appuntamento. Caterina è infatti stata esclusa.

La reazione di Caterina

Mediante una comunicazione fatta dalla produzione, Rudy Zerbi ha parlato ai suoi cantanti della decisione di escludere uno di loro dalla possibilità di esibirsi nella puntata di domenica 22 dicembre. Una scelta che è ricaduta su Caterina: l’allieva non ha di certo nascosto il proprio dispiacere per la decisione del suo coach. Prima di lei, ad essere escluso dalla gara è stato Opi, che è stato anche convocato da Anna Pettinelli. Quest’ultima gli ha chiesto di non esagerare con la rabbia e l’arroganza.

Caterina è invece scoppiata a piangere, non nascondendo la delusione nel dover restare ferma. “Non ce la faccio, non mi esibisco un’altra puntata”, ha detto la ragazza rivolgendosi a Giulia confessando anche di non riuscire a capirne il motivo. La cantante ha infatti svelato di non sentirsi molto sicura di sé stessa, dato che è stata l’ultima ad essere entrata in squadra. Ha tra l’altro sperato che Rudy le desse l’opportunità di provare il suo talento e il suo valore.

Caterina non ha quindi affatto nascosto la sua tristezza dopo la decisione di Rudy di escluderla dalla competizione, tra tra l’altro per la seconda settimana di fila e durante la puntata che andrà in onda domenica 22 febbraio. La sua coinquilina e amica a Giulia ha provato a tirarle su il morale, ma la giovane allieva non ha smesso di far presente che, a suo parere, dietro questa decisione di Rudy c’è una mancanza di fiducia nei suoi confronti da parte dell’insegnante di canto. “Elena però si è già esibita, sai com’è come cantante, perché scegli lei e non me? Ho paura, lo dico con il cuore in mano“, ha infine concluso Caterina.

Le anticipazioni sulla prossima puntata

Nella prossima puntata di Amici, a supportare gli insegnanti nel giudizio ci saranno Fiorella Mannoia ed Eleonora Abbagnato. Briga è invece l’ospite musicale. Dopo Emiliano, Alex e Michele, Angie ottiene la maglia oro, lasciando aperta la possibilità per il Serale agli altri allievi. La classifica vede inoltre Lorenzo al primo posto, seguito da Angie e Riccardo; dopo di loro ci sono Valentina e Gard. A chiudere la classifica è invece Elena, che viene però incoraggiata da Fiorella Mannoia.