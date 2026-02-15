Amici 25, anticipazioni puntata 15 febbraio: tre al Serale, torna Todaro | Il caso Valentina, un  crollo inatteso

Proseguono gli appuntamenti pomeridiani di Amici, il talent condotto e diretto da Maria De Filippi che entra nel vivo in vista di un apputamento serale sempre più vicino: tra gli ospiti Giusy Ferreri, Oriella Dorella e Raimondo Todaro

Oggi Canale 5 ospita un nuovo appuntamento con Amici 25, il talent show di Maria De Filippi che entra nella fase più calda della stagione con la corsa al Serale ormai nel vivo. La puntata, in onda dalle 14.00 alle 15.30, sarà decisiva per scoprire i primi allievi che staccheranno il pass per la fase finale del programma.

Ospiti, giudici e clamorosi ritorni

In studio due ospiti d’eccezione per giudicare la gara di canto: l’attrice Drusilla Foer, icona di femminilità dalla pungente ironia animato dallo straordinario Gianluca Gori, e la cantante multiplatino Giusy Ferreri, che si esibirà con il suo nuovo brano “Musica Classica” uscito lo scorso 2 gennaio per l’etichetta indipendente LA15. Per la gara di ballo, invece, torneranno Oriella Dorella, étoile della Scala di Milano ed eccellenza della danza internazionale, Anbeta Toromani, coreografa e ballerina, una delle grandi ballerine portate al successo proprio dal format di Maria De Filippi, oltre al grande ritorno di Raimondo Todaro, coreografo che aveva lasciato Amici due stagioni fa tra le polemiche.

Sono 18 i banchi ancora occupati dagli allievi in corsa per il Serale: 10 cantanti (Caterina, Elena, Plasma, Riccardo con Rudi Zerbi; Angie, Lorenzo, Michele con Lorella Cuccarini; Gard, Opi e Valentina con Anna Pettinelli) e 8 ballerini (Antonio, Emiliano, Nicola con Alessandra Celentano; Alex, Giulia, Simone con Veronica Peparini e Alessio e Kiara preparati d aEmanuel Lo).

Amici 25, chi andrà al serale

Secondo le anticipazioni trapelate dalle registrazioni, la puntata sarà particolarmente emozionante. Nella gara di canto si esibiranno Elena, Plasma, Valentina, Gard, Lorenzo e Michele. Quest’ultimo sarà il grande protagonista. Il polistrumentista dopo essersi esibito per ben tre volte (prima al piano, poi con la chitarra e infine col violoncello) strapperà finalmente il ‘sì’ anche di Anna Pettinelli conquistando un posto al Serale che sembrava davvero molto meritato. Ancora in difficoltà Valentina che, dopo il passaggio dal team di Rudy Zerbi a quello della Pettinelli, si ritrova ancora in fondo alla classifica vivendo un momento grande difficoltà anche di carattere emotiva.

Nella gara di ballo sarà Emiliano il dominatore assoluto: dopo aver conquistato la maggioranza delle preferenze dei suoi compagni, convincerà subito anche i tre giudici volando direttamente alla fase finale. Più complesso il percorso di Alex, che dovrà esibirsi due volte dopo l’iniziale ‘no’ di Emanuel Lo, riuscendo però alla fine a conquistare il suo posto al Serale. Dunque da oggi saranno tre gli allievi già certi dell’accesso al serale: Michele nel canto, Emiliano e Alex nel ballo.

Ecco le classifiche finali:

Canto

Michele (al Serale) Lorenzo Elena Gard Plasma Valentina

Ballo

Emiliano (al Serale) Alex (al Serale) Simone Kiara Nicola

L’appuntamento con Amici 25 è per oggi domenica 15 febbraio alle 14.00 su Canale 5, con replica e streaming disponibili su Mediaset Infinity. Il programma, prodotto da Fascino P.G.T. per Mediaset con produttore esecutivo Paola Di Gesu e regia di Andrea Vicario, lascerà poi spazio al salotto di Verissimo condotto da Silvia Toffanin.