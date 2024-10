La seconda puntata di Amici 24 in onda domenica 6 ottobre 2024 a partire dalle 14 su Canale 5. Tutte le anticipazioni, ospiti, giudici e diretta live su TvBlog.it

Tutto pronto per la seconda puntata di Amici 24. Maria De Filippi è pronta a condurre il secondo appuntamento domenicale deltalent show “Amici”, in onda su Canale 5. Questa edizione vede protagonisti 15 allievi che hanno conquistato un banco nella scuola più ambita d’Italia. Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging a partire dalle 14.

Amici 14, allievi: ballerini e cantanti, chi sono

Per la categoria ballo, Alessia, Chiara e Daniele sono stati scelti da Alessandra Celentano, mentre Rebecca e Teodora fanno parte del team di Deborah Lettieri. Alessio e Sienna, invece, sono stati accolti da Emanuel Lo. Per quanto riguarda il canto, Lorella Cuccarini ha selezionato Luk3 e Senza Cri, Anna Pettinelli ha scelto Nicolò e Trigno, mentre Rudy Zerbi ha reclutato Alena, Diego, Ilan e Vybes.

Amici 24, seconda puntata: ospiti e giudici

Il superospite di questa puntata è Petit, che dopo averci fatto ballare per tutta l’estate con il brano “Mammamì”, torna sul palco di “Amici” per presentare la sua ultima hit, “Lingerie” (21CO Label per Warner Music Italy).

La gara di canto sarà giudicata dall’amato cantautore Gigi D’Alessio, mentre l’etoile della danza Eleonora Abbagnato sarà l’autorevole giudice della competizione di ballo.

Anticipazioni seconda puntata

In base alle anticipazioni, ecco qualche spoiler. Non andate avanti nella lettura se non volete rovinarvi l’effetto sorpresa.

Questa è la classifica riguardante i cantanti: 1 Nicolò, 2 Vybes, 3 Ilan, 4 Senza_Cri, 5 TrigNO, 6 Luk3, 7 Diego, 8 Alena.

Nicolò ha ricevuto complimenti per la tecnica ma secondo Rudy Zerbi, è mancata l’interpretazione. Per questo motivo, Zerbi ha discusso con Anna Pettinelli.

Questa, invece, è la classifica riguardante i ballerini: 1 Teodora, 2 Daniele, 3 Chiara, 4 Rebecca, 5 Alessio, 6 Alessia, 7 Sienna.

Eleonora Abbagnato si è complimentata con Teodora, Daniele e Rebecca e ha riservato qualche critica a Chiara e a Sienna.

Dove vederlo in tv e streaming

Sarà possibile seguire la seconda puntata di Amici su Canale 5 dalle 14 e in streaming sul sito Mediaset Infinity. Inoltre su Witty Tv saranno disponibili anche backstage e parti inedite. Noi di TvBlog seguiremo la puntata. minuto per minuto, con il nostro liveblogging.