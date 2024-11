Il daytime di Amici 24 in onda martedì 19 novembre: Alessio scelto come coreografo per un gioco e anche giudice, ecco la classifica fatta dall’allievo

Coreografo per un giorno è stato il compito mostrato oggi nel daytime di Ami24. La missione era creare una coreografia di 30 secondi da imparare per poi esibirsi. Un giudice sarà chiamato a valutare il lavoro. Arriva una busta per Daniele da parte di Alessandro Celentano che le permette di partecipare a questa prova importante.

La scelta sul coreografo per un giorno, i ballerini credono che il più portato sia Alessio. Anche Teodora si propone per il ruolo. Ma la responsaiblità finisce nelle mani di Alessio. Poco dopo lo studente crea la coreografia sotto le note di “Mi fai impazzire” di Blanco. “Quella che mi trasmetteva più energia” spiega prima di insegnare i passi creati ai suoi compagni di avventura.

Dopo aver imparato la coreografia i ballerini devono esibirsi e saranno giudicati dallo stesso Alessio.

“Dovrai valutare il lavoro dei tuoi compagni, stilando una classifica e spiegando il perché ad ogni posizione”.

Al termine di tutte le esibizioni, è il momento di scoprire la classifica stilata dallo stesso Alessio. Un ruolo delicato visto che dovrà valutare proprio gli altri concorrenti.

“Sicuramente siete stati bravi tutti, non era un pezzo semplicissimo. Ho fatto una classifica in base a quello che avete messo di vostro, dentro. Al primo posto ho messo Daniele (“Ho visto quanto ti sei messo, hai aggiunto tanto movimento”), Rebecca (“Dal lato tecnico eri sul punto anche a livello di tempo”), Alessia (“Contando che sei una ballerina di latino non me l’aspettavo per niente, ho visto che trasmettevi quel sentimento”), Francesca (“Ero indeciso se mettere te o Alessia, ti ho messo dopo perché il sentimento che ho visto era più un arrabbiarsi…”), Teodora (“Non è proprio il tuo, ho cercato di metterci delle cose perché non è una coreografia neoclassica”)”.

Tutti i ballerini si sono esibiti ed è arrivato il momento di scoprire la classifica di Alessio, iniziamo dal primo classificato! #Amici24 pic.twitter.com/1A2hlf8nSD — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 19, 2024

Daniele, quindi, primo. Ultima, invece, Teodora. A rifarla, per ultimo, è proprio lui, il maestro/coreografo per un giorno ad Amici.

La lettera della bidella per Luk3

Maria riceve una mail Pec dalla bidella del liceo dove andava Luk3 a scuola. E le legge:

“Sono Giovanna, la bidella che lo ga visto nel corridoi del suo amato liceo. L’ho visto sempre puntuale, educato e rispettoso. Tre volte a settimana suo padre lo portava al Conservatorio a 40 km di distanza. Una famiglia umile, con un sogno, quello di partecipare ad Amici. Forse non ci credi ma ci speravo più di lui. Sta facendo tesoro anche dall’aria che respira”.

Lui è emozionato da quello che ha sentito. E il giorno dopo chiede di poterle parlare per ringraziarla, al telefono.