Amici 24, chi è Michelle Cavallaro: età, dove vive, studi, fidanzato. Tutto sull’allieva

Michelle Cavallaro è una delle allieve del talent show Amici di Maria De Filippi. Il suo volto non è affatto nuovo nel piccolo schermo, dato che ha già partecipato al reality Il Collegio ed è da allora diventata un’influencer molto apprezzata, con al seguito centinaia di migliaia di followers.

Chi è Michelle Cavallaro

Originaria di Agrigento e nata nel 2003, la giovane Michelle è cresciuta in realtà nel Friuli e si è approcciata al mondo dell’arte sin da subito. Nel 2017, all’età di 14 anni, ha partecipato alla seconda edizione de Il Collegio, varcando la soglia del Convitto Celana di Caprino Bergamasco. Un’esperienza che le ha dato la possibilità di vivere forti emozioni tra litigi, prime amicizie e una breve conoscenza con Roberto Magro, poi andato via dal programma. Da quell’avventura televisiva ne è uscita più maturata, soprattutto grazie al supporto degli amici Giuseppe Spitaleri e Noa Planas.

Dopo il reality, è entrata nel collettivo di giovani creator House of Talent, che le ha permesso di iniziare un percorso come influencer su Instagram. In quegli anni ha così trovato rifugio nella musica, diventata il suo punto di riferiemento, e ha pubblicato diversi brani tra cui Berlino, Nemesi, Vivere così e Amori disperati. Oltre al canto, si è anche dedicata alla scrittura e ha pubblicato il libro 9 passi per arrivare a te, edito da Fabbri Editore. Tra quelle pagine ha parlato di un viaggio intimo e toccante segnato dalla perdita del papà. Di lei si sa inoltre che è un’amante del mare, della famiglia e della libertà creativa, ma che è soprattutto molto riservata sulla sua vita privata.

Sentimentalmente, si sa che è stata legata a Junior Iacono ma anche al cantante Alex Wyse, anche se oggi preferisce concentrarsi sulla sua crescita personale e artistica.

Michelle e il suo percorso ad Amici

Durante il talent di Maria De Filippi, Cavallaro ha interpretato il brano Material Girl di Madonna e, nella stessa puntata, si è esibito anche l’altro allievo Opi, con cui sembra esserci una particolare intesa. In casetta, lei ha anche avuto modo di parlare del suo rapporto con i social, spiegando che possono essere uno strumento molto utile e necessario ma che possono anche portare dei pericolo. “Tu sei ossessionato perché quel contenuto lo devi fare perfetto” – ha continuato lei – “Io quando ho iniziato avevo 14 anni, capitava tantissime volte che facevo i contenuti e non mi vedevo come volevo e andavo sempre alla ricerca della perfezione, perché sui social tutto è perfetto“.