Venerdì 17 gennaio 2025 verrà registrato il quindicesimo speciale pomeridiano di Amici 24.

L’appuntamento con la quindicesima puntata della fase iniziale della ventiquattresima edizione del talent show di Maria De Filippi è per domenica 19 gennaio, su Canale 5 alle ore 13:55.

Grazie all’account X di AmiciNews e al sito Super Guida TV, vi forniremo gli spoiler della registrazione.

Amici 24: anticipazioni registrazione spoiler puntata 19 gennaio 2025

In questo spazio, pubblicheremo gli spoiler della quindicesima puntata di Amici 24 non appena saranno disponibili.

Chi sono i cantanti e i ballerini di Amici 24?

Gli allievi di quest’edizione di Amici, attualmente presenti nella scuola, sono i seguenti (biografie pubblicate su Witty TV):

– Antonia Nocca, cantante (team di Rudy Zerbi): 19 anni, vive a Napoli con la sua famiglia. “La musica è l’unica certezza che ho”;

– Chiamamifaro (Angelica Gori), cantautrice (team di Rudy Zerbi): ha 23 anni, è nata a Bergamo ma vive a Milano. “Per me la musica è uno strumento sociale, crea momenti di condivisione. È un’esperienza collettiva, unica e irripetibile. Stare sul palco mi fa sentire viva!”;

– Deddè (Gabriele Giuseppe Mazza), cantautore (team di Anna Pettinelli), 19 anni, nato a Torre del Greco (Napoli), vive a Milano con un amico. “Scrivo di cose realmente accadute, storie di vita belle e brutte, racconto della mia città. Cantare significa esprimere quello che ho dentro”;

– Luk3 (Luca Pasquariello), cantautore (team di Lorella Cuccarini): 17 anni, vive a Sant’Agata Dei Goti (provincia di Benevento). “Amo molto scrivere e portare nei miei testi le esperienze che vivo”;

– Jacopo Sol (Jacopo Porporino), cantautore (team di Rudy Zerbi): 22 anni, nato a San Severo (Foggia), vive a Milano con il fratello. “Per me la musica vuol dire connettersi con le persone. La musica fa quello che non fanno le parole e arriva dove le parole non arrivano”;

– Mollenbeck (Samuele Mollenbeck), cantautore (team di Lorella Cuccarini): 23 anni, nato a Castiglione delle Stiviere, vive a Mantova con la mamma. “Nella musica ho sempre fatto tutto da solo, sono un autodidatta. Quando canto sono molto sicuro di me, sono competitivo e mi piace vincere”;

– Nicolò Filippucci, cantautore (team di Anna Pettinelli): 18 anni, vive in provincia di Perugia con la sua famiglia. “Cantare è il momento in cui mi sento più libero”;

– Senza Cri (Cristiana Carella), cantautrice (team di Lorella Cuccarini): 24 anni, nata a Brindisi, vive a Milano. “Ho il cuore pulito e la mente in burrasca”;

– TrigNO (Pietro Bagnadentro), cantautore (team di Anna Pettinelli): 22 anni, nato ad Asti, vive a Milano. Laureato in economia, ha giocato a calcio per tanti anni a livello agonistico. “Per me la musica è una esigenza!”;

– Vybes (Gabriel Monaco), cantautore (team di Rudy Zerbi): 21 anni, vive a Roma con i suoi genitori. “Nella musica mi racconto al 100%, quando canto, quello che c’è nella mia testa scompare”;

– Alessia Pecchia, ballerina latino americana (team di Alessandra Celentano): 23 anni, originaria di Fondi (Latina), vive a Roma e studia ingegneria all’Università. “Danzare è la mia vita. Se ho il raffreddore e danzo il raffreddore va via, il ballo è la mia medicina”;

– Alessio Di Ponzio, ballerino hip-hop (team di Emanuel Lo): 17 anni, vive a Taranto con la sua famiglia. “A me il tempo per fare danza non basta mai. Ne vorrei sempre di più”;

– Chiara Bacci, ballerina neoclassica (team di Alessandra Celentano): 21 anni, vive a Firenze. “Per me ballare è un modo per esprimere quelle emozioni che non riesco ad esprimere a voce”;

– Dandy Cipriano, ballerino hip-hop (team di Deborah Lettieri): 22 anni, è nato e vive a Roma e ha origini filippine. “La danza per me è una compagna che non mi abbandona mai, c’è sempre nel momento del bisogno e mi fa sfogare”;

– Daniele Doria, ballerino modern (team di Alessandra Celentano): 17 anni, nato ad Aversa. All’età di 13 anni si trasferisce a Roma per studiare danza in accademia. “Mio nonno è stato il primo ad aver capito che la danza sarebbe stata la mia strada”;

– Francesca Bosco, ballerina modern (team di Deborah Lettieri): 24 anni, nata a Siracusa, vive a Roma. “Per me danzare è il modo di esprimere tutto quello che ho dentro”;

– Giorgia Conti, ballerina hip-hop (team di Emanuel Lo): 18 anni, vive nella provincia di Milano con la sua famiglia. “Per me danzare è tutto: quando ballo i problemi svaniscono”.

Chi sono i professori di Amici 24?

Per quanto riguarda il canto, gli insegnanti di quest’edizione sono Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Il corpo docente di danza, invece, è composto da Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Deborah Lettieri.