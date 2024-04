Amici 23, serale, terza puntata del 6 aprile 2024: anticipazioni e ospiti

Questa sera, sabato 6 aprile 2024, va in onda su Canale 5, la terza puntata del serale di Amici 23, talent show condotto da Maria De Filippi, con la partecipazione di Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè in giuria (dai voti non sempre pienamente intellegibili) e di Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro nel ruolo di docenti (e tifosi).

Chi volesse già sapere cosa succede questa sera e non si preoccupa degli SPOILER, può dare un’occhiata alle anticipazioni della registrazione del Serale avvenuta qualche giorno fa.

Amici è un programma ideato e condotto da Maria De Filippi e prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. La regia è a cura di Andrea Vicario.

Amici 23, serale, terza puntata 6 aprile 2024: anticipazioni

Sono ormai in 11 a contendersi la vittoria finale dopo l’uscita dal talent show di Ayle e Kumo nella prima puntata e di Nicholas e Giovanni nella seconda. Superospite di questa seconda puntata sarà Tananai, che presenta il suo ultimo singolo, Veleno (forse in tempo per i titoli di coda). Per il momento comicità, torna sul palco di Amici (ci auguriamo non a ridosso della chiusura) Barbara Foria.

Amici 23, serale, concorrenti e coach: chi sono?

Anche in quest’edizione del serale, le squadre che si sfidano sono 3. Gli allievi arrivati alla fase serale di quest’edizione sono in totale 15, ma a ora ne sono stati eliminati due a serata.

La squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è formata dai cantanti Holden e Petit e dai ballerini Dustin e Marisol.

La squadra capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, invece, è composta dai cantanti Mida e Sarah e dai ballerini Lucia, Kumo , Nicholas e Sofia.

La squadra capitanata da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, infine, è formata dai cantanti Martina, Lil Jolie e Ayle e dai ballerini Gaia e Giovanni .

Il direttore artistico del serale, per la quarta edizione di fila, è il coreografo Stéphane Jarny.

Amici 23, terza puntata 6 aprile 2024: diretta tv e streaming

Sarà possibile seguire il serale di Amici 23 in diretta dalle ore 21:35 su Canale 5 e, in streaming, sul sito Mediaset Infinity.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento in tempo reale con il nostro consueto liveblogging, sempre a partire dalle ore 21:35.