Questa sera, sabato 30 marzo 2024, andrà in onda su Canale 5, la seconda puntata del serale di Amici 23, talent show condotto da Maria De Filippi, con la partecipazione di Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè nel ruolo di giudici e di Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro nel ruolo di insegnanti.

Amici è un programma ideato e condotto da Maria De Filippi e prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. La regia è a cura di Andrea Vicario.

Amici 23, serale, seconda puntata 30 marzo 2024: anticipazioni

Dopo la prima puntata che ha decretato l’uscita dal talent show di Ayle e Kumo, le tre squadre torneranno a distanza di sette giorni a darsi battaglia. Superospite di questa seconda puntata sarà il cantante Ermal Meta, vincitore del Festival di Sanremo 2019 con Non mi avete fatto niente (in quella occasione era in duetto con Fabrizio Moro).

Amici 23, serale, concorrenti e coach: chi sono?

Anche in quest’edizione del serale, le squadre che si sfidano sono 3. Gli allievi arrivati alla fase serale di quest’edizione sono in totale 15.

La squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano è formata dai cantanti Holden e Petit e dai ballerini Dustin e Marisol.

La squadra capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, invece, è composta dai cantanti Mida e Sarah e dai ballerini Lucia, Nicholas e Sofia.

La squadra capitanata da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, infine, è formata dai cantanti Martina, Lil Jolie e Ayle e dai ballerini Gaia e Giovanni.

Il direttore artistico del serale, per la quarta edizione di fila, è il coreografo Stéphane Jarny.

Amici 23, seconda puntata 30 marzo 2024: diretta tv e streaming

Sarà possibile seguire il serale di Amici 23 in diretta dalle ore 21:35 su Canale 5 e, in streaming, sul sito Mediaset Infinity.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento in tempo reale con il nostro consueto liveblogging, sempre a partire dalle ore 21:35.