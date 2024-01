Considerate le liti telefonate tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli e l’eccessiva rigorosità di Alessandra Celentano, che dopo vent’anni non fa più notizia, se non fosse per Raimondo Todaro, su Amici, ci sarebbe effettivamente poco da dire.

Già nell’edizione scorsa, durante la fase serale, Todaro si fece notare per una discussione con Maria De Filippi, avvenuta durante la quarta puntata, che, alla fine, fu tagliata dal montaggio finale e non mandata in onda.

In questo caso, la discussione che ha visto protagonista l’ex ballerino professionista di Ballando con le Stelle è stata regolarmente trasmessa nello speciale andato in onda oggi pomeriggio su Canale 5, il primo speciale del 2024 dopo la pausa natalizia.

Un commento di Todaro, infatti, non è stato particolarmente apprezzato dai ballerini professionisti del programma che, nel bel mezzo della registrazione (lo speciale viene registrato qualche giorno prima della messa in onda), hanno chiesto un confronto con il docente.

La premessa è doverosa, per chi non segue il talent show: nelle gare viste oggi, riguardanti il canto e il ballo, ogni allievo ha scelto un’esibizione su quattro pezzi preparati e ogni professore ha avuto la possibilità di chiedere ad un allievo una seconda esibizione, oltre a quella proposta.

Alessandra Celentano ha chiesto, quindi, una seconda esibizione a Giovanni, allievo di Todaro, e quest’ultimo ha commentato così:

La Celentano è molto sveglia, ha scelto l’unico pezzo non seguito direttamente da me, sul quale non avevo lavorato personalmente con Giovanni. Su questo pezzo, Giovanni non è stato seguito, c’eravamo concentrati su altro, c’erano altre priorità. Io ho la poca umiltà di dire che se sono in sala, posso fare la differenza.

I ballerini professionisti, capitanati da Umberto Gaudino tirato in causa, si sono risentiti perché, stando al loro pensiero, Todaro ha lasciato passare il messaggio che Giovanni è arrivato impreparato allo speciale di oggi. Le parole di Gaudino:

Ci sono rimasto male perché sai il lavoro che c’è dietro, quindi far passare il messaggio che Giovanni non è arrivato pronto perché non è stato visionato da te non è giusto. Tu sai l’impegno che noi ci mettiamo. Il modo in cui è stata esposta questa cosa mette in discussione il nostro lavoro.

Secondo Francesca Tocca, la moglie di Raimondo Todaro, quest’ultimo si è semplicemente espresso male e ha chiesto, quindi, al marito di ammetterlo tranquillamente e chiudere qui la questione. Ovviamente, Todaro non ci ha pensato minimamente:

Io non ho la bacchetta magica, non ho detto questo. Se pensate che io non possa cambiare nulla, non entro più in sala… Ho solo detto un pensiero, non parlerò più.

Ed Amici, sotto lo sguardo divertito della De Filippi, si è improvvisamente trasformato nel vecchio Uomini e Donne, il talk andato in onda negli anni ’90, che i ragazzini di oggi ovviamente non ricordano, prima dello svolta dating show dei primi anni 2000.

La vicenda si è chiusa con Raimondo Todaro che si è alzato per abbracciare Umberto Gaudino e con Francesca Tocca, “minacciosa” nei confronti del marito:

Ti sei espresso male ma non lo vuoi ammettere, poi facciamo i conti a casa!